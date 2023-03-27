Чиновники заплатят 602,5 млн рублей за ремонт бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре

В Самаре потратят более 602,5 млн руб. на реконструкцию здания на ул. Чернореченская, 15. В нем размещается театр для детей и молодежи «Мастерская», ранее в доме находился кинотеатр «Россия». Информация размещена на портале госзакупок.

В настоящее время департамент градостроительства Самары ищет подрядчика. Победителя торгов определят 13 апреля текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здание бывшего кинотеатра «Россия» предполагается обновить с апреля 2023 по декабрь 2024 года. Подрядчик должен провести комплекс работ, начиная с демонтажа старых конструкций и заканчивая подключением объекта к коммуникациям и благоустройством прилегающей территории. Ранее стало известно о том, что на продолжение реставрации клуба Дзержинского в Самаре выделено еще 5,5 млн руб.

Георгий Портнов