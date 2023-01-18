На продолжение реставрации клуба Дзержинского в Самаре выделено еще 5,5 млн рублей

Министерство культуры РФ ищет подрядчика для продолжения реставрационных работ в клубе им. Дзержинского в Самаре. Речь идет о здании на ул. Пионерская, 21/ ул. Степана Разина, д. 44-46. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет около 5,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 20 января.

Работы должны быть завершены до 31 октября 2023 года. Исполнитель оборудует на объекте системы вентиляции, отопления, освещения, а также водоснабжения и водоотведения. Кроме того, здание будет подключено к системе автоматической пожарной сигнализации.

Георгий Портнов