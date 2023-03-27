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Коммерсантъ FM
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«Сбер Еаптека» запустила продажи рецептурных лекарств онлайн

«Сбер Еаптека» начала участие в эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Первым регионом, где можно заказать такие препараты дистанционно, стала Белгородская область, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Для онлайн-заказа рецептурного лекарства нужно получить электронный рецепт. Заказ оформляется в приложении или на сайте «Сбер Еаптеки». Нужно будет пройти авторизацию или дать свое согласие на автоматическую сверку данных с реестром рецептов в региональной ЕГИСЗ. При получении заказа нужно предъявить документ, подтверждающий личность. Получить заказ также может человек с доверенностью на имя покупателя.

«Сбер Еаптека» также намерена запустить онлайн-продажу рецептурных лекарств в Москве и Подмосковье. Когда именно, в компании не уточнили.

В мае 2020 года на фоне пандемии коронавируса правительство утвердило дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Президент Владимир Путин поручил провести эксперимент по электронной продаже таких препаратов. В октябре 2023 года Госдума приняла закон об экспериментальной продаже рецептурных лекарств. В феврале правительство упростило выдачу разрешений на онлайн-продажу безрецептурных лекарств. Купить дистанционно можно не все: в стоп-лист внесли, в частности, наркотические и психотропные вещества.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Онлайн-торговля получит рецепт».

Лаура Кеффер

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