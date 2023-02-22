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Коммерсантъ FM
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Правительство упростило выдачу разрешений на онлайн-продажу безрецептурных лекарств

Правительство России упростило выдачу разрешений для дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Аптечные организации смогут подавать заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор через единый портал «Госуслуги». Указывать основной государственный номер юридического лица и ИНН при подаче заявлений больше не требуется, данные будут загружаться автоматически. Уведомления о готовности заявлений будут появляться также на портале.

Получить разрешение для дистанционной продажи лекарств организации смогут в личном кабинете в виде электронного документа со ссылкой на запись в специальном реестре. Кроме того, аптекам не нужно переоформлять разрешения в случае каких-либо изменений в их деятельности. «В таких случаях будет достаточно направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы»,— говорится в сообщении.

В мае 2020 года на фоне распространения коронавирусной инфекции правительство утвердило дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Президент РФ Владимир Путин поручил провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств. В октябре прошлого года закон об экспериментальной продаже рецептурных лекарств приняли в Госдуме. Однако купить онлайн можно будет не все рецептурные лекарства. В стоп-лист внесли, в частности, наркотические и психотропные вещества.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Онлайн-торговля получит рецепт».

Милена Костерева

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