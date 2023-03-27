Bloomberg узнал об отказе Джека Ма вернуться в Китай по приглашению властей

Китайский миллиардер, основатель Ant Group Джек Ма принял решение не возвращаться в Китай, несмотря на приглашение властей, которые призвали его поддержать развитие бизнеса в стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, бизнесмен намерен заняться исследованиями сельскохозяйственных технологий.

Ant Group — финансовое подразделение Alibaba Group, одна из крупнейших в мире финансовых корпораций. Владеет платежной системой AliPay.

Bloomberg отмечает, что по мере того, как председатель КНР Си Цзиньпин консолидирует власть и переориентирует свое внимание на экономику, новые руководители страны намерены создать благоприятный имидж для развития бизнеса. Однако отсутствие Джека Ма в Китае может стать символом недоверия, которое предприниматели и глобальные инвесторы выражают Пекину.

По словам собеседников агентства, Джек Ма заявил, что отошел от управления своими компаниями, чтобы сосредоточиться на исследованиях сельскохозяйственных технологий. По информации Bloomberg, господин Ма заявил руководителям Ant Group и Alibaba, что им не стоит зацикливаться на попытке вернуть его в Китай. Он отметил, что привержен их успеху даже на расстоянии.

Источники агентства утверждают, что Ant все еще планирует разместить акции на бирже, но не в 2023 году. Ant включает в себя сеть трансакций, которая облегчает трансграничные платежи между рядом цифровых кошельков в широком диапазоне стран. Эти активы имеют потенциал для самостоятельного привлечения финансирования, отметили собеседники. Однако, по их словам, планы о размещении акций на данный момент являются предварительными и впоследствии могут быть изменены.

В ноябре 2020 года Ant Group готовилась к первичному размещению акций на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах. Однако за пару дней до начала торгов регуляторы вызвали Джека Ма на допрос, а размещение Ant Group было отложено на неопределенный срок. По данным западных СМИ, за этим решением стоял Си Цзиньпин, которому не понравилось, что господин Ма неоднократно критиковал китайские власти. В апреле 2021 года регулятор взыскал рекордный штраф с Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства и распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.

Милена Костерева