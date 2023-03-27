В МИД России выступили против выхода из ВТО

Россия не намерена выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда «недружественных» государств «выдавить» ее оттуда. Об этом «РИА Новости» сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Не секрет, что недружественные страны и объединения пытаются "выдавить" нас из ВТО. На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии и послужил бы дальнейшему ужесточению их антироссийского курса»,— объяснил господин Биричевский.

Дмитрий Биричевский пояснил, что российская сторона рассматривает все возможные варианты участия в многосторонней торговле на основе баланса выгод и издержек полноправного членства в ВТО. «При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов»,— добавил он.

По словам дипломата, ВТО является безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения с теми государствами, которые не осуществляют в отношении РФ «недружественных действий». Особое внимание, по его словам, российская сторона уделяет сотрудничеству со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Господин Биричевский обратил внимание, что членство в ВТО лежит в основе функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации. РФ как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка союза»,— заключил он.

Законопроект о выходе России из ВТО был внесен в Госдуму в марте 2022 года. Авторы проекта, депутаты от «Справедливой России — За правду» (СРЗП), пояснили, что в ответ на ввод российских войск на Украину как минимум 14 членов ВТО лишили Россию режима наибольшего благоприятствования. В мае Владимир Путин поручил оспорить санкции в ВТО. Против выхода из Всемирной торговой организации выступили и в МИД России. Не поддерживают выход России из ВТО и в Минэкономики.

Милена Костерева