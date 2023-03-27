Кисида обещал продолжить участие Японии в проектах на Сахалине

Японские компании сохранят участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», заверил премьер Фумио Кисида. Он считает их важными для энергетической безопасности страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Reuters

Господин Кисида рассказал, что Токио сократил во второй половине 2022 года импорт российской нефти на 90%, угля — на 60%. По прогнозам правительства, будет расти спрос на сжиженный природный газ. «Поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, мы сохраним долю в них. По вопросам обеспечения энергией мы находимся в тесном взаимодействии со странами "семерки" и мирового сообщества»,— сказал премьер на заседании верхней палаты парламента (цитата по «РИА Новости»).

Нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в 2022 году были переведены в российскую юрисдикцию. Власти РФ предоставили иностранным акционерам возможность продолжить участие в проектах. Из них вышли американская Exxon и британская Shell. Японские компании продолжили участие.

О развитии проектов — в материалах «Ъ» «Форс, а не мажор» и «НОВАТЭК готов войти в "Сахалин-2"».

Леонид Уварчев