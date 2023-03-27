Экс-помощник прокурора Приморья получил 8 лет колонии за взятку

Ленинский райсуд Владивостока сегодня, 27 марта, приговорил к восьми годам колонии строгого режима и 15 млн руб. штрафа бывшего помощника прокурора Приморского края Дамира Ниязова. Он признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Штраф составляет десятикратный размер взятки.

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«В судебном заседании установлено, что с февраля по июль 2021 года осужденный достиг договоренности о получении через посредников взятки за совершение действий, связанных с поддержанием ходатайств об условно-досрочном освобождении двух лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Оговоренная сумма взятки составляла 1,5 млн руб. Деньги Ниязов должен был получить через посредников — бывшего сотрудника органов прокуратуры Антона Чубенко и адвоката Виталия Хандобина. Прокурор на руки деньги не получил, поскольку адвокат был задержан с поличным еще до их передачи.

В феврале 2023 года тот же Ленинский райсуд признал Чубенко виновным в посредничестве во взяточничестве (ч.1 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 3 млн руб.

В октябре прошлого года адвокат Хандобин был признан виновным в посредничестве во взяточничестве, но Ленинский райсуд назначил ему только штраф в размере 2,5 млн руб. Прокуратура, которая запрашивала в качестве наказания семь лет колонии строгого режима, обжаловала приговор, но Приморский крайсуд оставил его в силе.

Алексей Чернышев, Владивосток