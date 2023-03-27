Постпред РФ в Вене не видит предпосылок для диалога с США по стратегической стабильности

Предпосылок для возобновления диалога России и США по стратегической стабильности на данный момент не просматривается, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он назвал условием для взаимодействия по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отказ Вашингтона от «враждебной политики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Фото: МИД РФ

«В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются»,— сказал господин Ульянов «Известиям».

Говоря о диалоге по ДСНВ, постпред отметил, что США ставят перед коллективным Западом задачу нанести России «стратегическое поражение». По мнению господина Ульянова в таких условиях «"бизнес как всегда" в делах стратегической значимости совершенно невозможен».

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее говорил, что Россия не видит смысла вступать с США в переговоры по ДСНВ, пока Вашингтон кардинально не изменит свой курс по отношению к Москве. Он отмечал, что дело не только в поддержке американцами Украины, но и во «враждебных действиях», осуществляемых ими в отношении России «практически во всех сферах».

О перспективах возобновления участия в ДСНВ — в материале «Ъ» «Ничто не вечно под войной».

Леонид Уварчев