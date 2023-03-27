Постпред РФ в Вене не видит предпосылок для диалога с США по стратегической стабильности

Предпосылок для возобновления диалога России и США по стратегической стабильности на данный момент не просматривается, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он назвал условием для взаимодействия по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отказ Вашингтона от «враждебной политики».
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Фото: МИД РФ
«В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются»,— сказал господин Ульянов «Известиям».
Говоря о диалоге по ДСНВ, постпред отметил, что США ставят перед коллективным Западом задачу нанести России «стратегическое поражение». По мнению господина Ульянова в таких условиях «"бизнес как всегда" в делах стратегической значимости совершенно невозможен».
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее говорил, что Россия не видит смысла вступать с США в переговоры по ДСНВ, пока Вашингтон кардинально не изменит свой курс по отношению к Москве. Он отмечал, что дело не только в поддержке американцами Украины, но и во «враждебных действиях», осуществляемых ими в отношении России «практически во всех сферах».
О перспективах возобновления участия в ДСНВ — в материале «Ъ» «Ничто не вечно под войной».