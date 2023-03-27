23,6 процента составила доля золота в резервах Банка России в начале марта 2023 года, сообщил ЦБ. Данные о резервах в золоте регулятор закрыл год назад. С их раскрытием оказалось, что доля драгметалла в ЗВР выросла всего на 0,7 процентного пункта, или 6 тонн (на 1 марта 2023 года — фактически 2310 тонн, год назад — 2304 тонны). Объем ЗВР на 1 марта составлял $574,2 млрд (минус $22,8 млрд за месяц), из них в золоте — $135,6 млрд, в валюте — $410,7 млрд, или 71,5% (72,4% год назад). Еще 0,86% ($4,9 млрд) на начало весны приходилось на резервную позицию в МВФ, около 4% ($23,1 млрд) — на специальные права заимствования. Около половины ЗВР РФ заморожены из-за военной операции России на Украине.