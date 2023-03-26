Власти Италии задержали финансируемое Бэнкси судно, занимающееся спасением мигрантов

Спасательное судно MV Louise Michel, финансируемое британским уличным художником Бэнкси, задержано на Лампедузе, сообщает Reuters. Это произошло после того, как судно, согласно заявлению береговой охраны Италии, не подчинилось ее инструкциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Grodotzki / Sea-Watch.org / Reuters Фото: Chris Grodotzki / Sea-Watch.org / Reuters

Береговая охрана заявила, что приказала судну MV Louise Michel пришвартоваться на Сицилии после проведения спасательной операции, вместо этого оно отправилось оказывать помощь мигрантам на трех других лодках. В это же время помощь им отправила и береговая охрана. В итоге MV Louise Michel пришвартовалось на Лампедузе поздно вечером 25 марта со 178 мигрантами на борту.

Неправительственная организация (НПО) Louise Michel осведомлена о задержании ее судна из-за нарушения нового итальянского законодательства, НПО опротестует это решение. «Мы знаем о десятках лодок, терпящих бедствие прямо перед островом в этот самый момент, но нам мешают оказать помощь»,— заявила организация в Twitter.

Судну MV Louise Michel было приказано причалить в соответствии с новым законом, принятым в Италии в 2023 году и устанавливающим кодекс поведения для благотворительных судов для мигрантов.

Мария Федотова