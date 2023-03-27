К пионерлагерю присоединили турбазу

Как стало известно “Ъ”, в Серпухове начался судебный процесс по уголовному делу гендиректора компании «Альянс-14» Александра Сытина. Он обвиняется в незаконном захвате имущественного комплекса в Одинцовском районе на сумму 240,5 млн руб., а также посредничестве в покушении на дачу взятки главе серпуховского отдела Росреестра. Отметим, что первоначально в материалах уголовного дела, которое вело Главное следственное управление СКР, присутствовало еще несколько эпизодов хищений имущества, а также обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Однако в итоге эти претензии следствие с фигуранта сняло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела Александра Сытина в Серпуховский городской суд поступили еще в прошлом году, процесс формально стартовал в декабре, однако с тех пор несколько раз заседания по разным причинам откладывались. В материалах расследования, которые рассматривает суд, два эпизода. Первый квалифицируется как мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), второй — как посредничество при покушении на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291.1 УК РФ).

В первом случае речь идет о событиях 2010–2013 годов. В тот период времени, по версии СКР, предприниматель Сытин незаконно завладел имущественным комплексом бывшего пионерлагеря «Восток» в Одинцовском районе Подмосковья.

По версии следствия, господин Сытин совместно с бывшим председателем правления Русстройбанка Андреем Струковым представили в администрацию Одинцовского района и звенигородский отдел Россреестра подложные документы, на основании которых был осуществлен переход прав собственности на недвижимость лагеря к ООО «СОК Восток», подконтрольному обвиняемому. В результате, считает следствие, под контроль бизнесмена незаконно попали 32 объекта недвижимости и земельный участок. Потерпевшей признана районная администрация, а ущерб от аферы оценивается следствием в 240,5 млн руб.

Отметим, что второй фигурант, проходящий по этому эпизоду, банкир Андрей Струков, сейчас предположительно находится в США. По данным “Ъ”, он был объявлен в международный розыск в рамках другого уголовного дела — о хищении 400 млн руб. из рухнувшего Русстройбанка. Как сообщал ранее “Ъ”, согласно версии следствия, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий.

Второй эпизод уголовного дела Александра Сытина относится к 2018 году. Согласно материал расследования, в то время фигурант обратился к главе отдела Росреестра по Серпуховскому и Ступинскому районам Московской области Армену Захаряну и заместителю руководителю серпуховского филиала бюро технической инвентаризации Ирине Агаповой. Бизнесмен попросил их изменить в единой базе Россреестра данные о 19 объектах турбазы «Соловьиная роща», расположенной в Серпуховском районе Подмосковья. Дело в том, что на базе вместо старых одноэтажных деревянных построек были незаконно возведены новые коттеджи, в которых располагалась бильярдная, баня, банкетный зал и жилые корпуса. В результате, как выяснили следователи, площадь построек увеличилась почти на 4,5 тыс. кв. м.

Чиновники пообещали выполнить просьбу. При этом они оценили свои услуги в 3,4 млн руб.— по 750 руб. за один легализуемый квадратный метр. Коррупционная сделка сорвалась после того, как деловой партнер господина Сытина сообщил о ней полицейским, а затем и поучаствовал в оперативном эксперименте, в ходе которого передавалось незаконное вознаграждение. Ирина Агапова и Армен Захарян уже приговорены тем же Серпуховским горсудом к четырем и четырем с половиной годам колонии соответственно.

Александр Сытин ни по одному эпизоду дела свою вину не признает. При этом стоит отметить, что его дело с 9 апреля 2021 года вело управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности подмосковного ГСУ СКР. После передачи дела в центральный аппарат ведомства бизнесмен был арестован Басманным судом столицы, и эта мера пресечения с тех пор не изменилась.

Интересно, что помимо двух нынешних обвинений в уголовном деле ранее фигурировали еще несколько эпизодов предполагаемых хищений имущества (ст. 158 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст. 132 УК РФ). Однако впоследствии расследование этих эпизодов СКР прекратил, не найдя им подтверждения. При этом обвинения в одном из хищений и в насильственных действиях были сняты с предпринимателя с формулировкой «за отсутствием состава преступления», и по ним господин Сытин имеет право на реабилитацию.

Представитель подсудимого Александра Бакшеева сообщила “Ъ”, что на протяжении всего следствия бизнесмен «последовательно заявлял, что уголовное дело в отношении него носит заказной характер» и направлено «исключительно на отъем его собственности». В качестве примера госпожа Бакшеева указала, что потерпевшей по эпизоду, связанному с сексуальным насилием, выступала сотрудница бывшего бизнес-партнера Александра Сытина, с которым у него возник конфликт. Причем заявила она о якобы совершенном в отношении нее преступлении лишь через несколько лет.

Госпожа Бакшеева также подчеркнула, что Александр Сытин продолжает находиться в СИЗО, притом что срок содержания под стражей бизнесмена уже превысил 19 месяцев, а кроме того, у него диагностировано тяжелое заболевание — мантийноклеточная лимфома с поражением селезенки и костного мозга. Однако, по ее словам, все просьбы защиты изменить меру пресечения на домашний арест судом отвергаются. По мнению представителя бизнесмена, таким образом на Александра Сытина оказывается давление с тем, чтобы он признал свою вину в оставшейся части обвинения.

Владислав Трифонов