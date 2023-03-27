Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К пионерлагерю присоединили турбазу

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве и коррупции

Как стало известно “Ъ”, в Серпухове начался судебный процесс по уголовному делу гендиректора компании «Альянс-14» Александра Сытина. Он обвиняется в незаконном захвате имущественного комплекса в Одинцовском районе на сумму 240,5 млн руб., а также посредничестве в покушении на дачу взятки главе серпуховского отдела Росреестра. Отметим, что первоначально в материалах уголовного дела, которое вело Главное следственное управление СКР, присутствовало еще несколько эпизодов хищений имущества, а также обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Однако в итоге эти претензии следствие с фигуранта сняло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела Александра Сытина в Серпуховский городской суд поступили еще в прошлом году, процесс формально стартовал в декабре, однако с тех пор несколько раз заседания по разным причинам откладывались. В материалах расследования, которые рассматривает суд, два эпизода. Первый квалифицируется как мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), второй — как посредничество при покушении на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291.1 УК РФ).

В первом случае речь идет о событиях 2010–2013 годов. В тот период времени, по версии СКР, предприниматель Сытин незаконно завладел имущественным комплексом бывшего пионерлагеря «Восток» в Одинцовском районе Подмосковья.

По версии следствия, господин Сытин совместно с бывшим председателем правления Русстройбанка Андреем Струковым представили в администрацию Одинцовского района и звенигородский отдел Россреестра подложные документы, на основании которых был осуществлен переход прав собственности на недвижимость лагеря к ООО «СОК Восток», подконтрольному обвиняемому. В результате, считает следствие, под контроль бизнесмена незаконно попали 32 объекта недвижимости и земельный участок. Потерпевшей признана районная администрация, а ущерб от аферы оценивается следствием в 240,5 млн руб.

Отметим, что второй фигурант, проходящий по этому эпизоду, банкир Андрей Струков, сейчас предположительно находится в США. По данным “Ъ”, он был объявлен в международный розыск в рамках другого уголовного дела — о хищении 400 млн руб. из рухнувшего Русстройбанка. Как сообщал ранее “Ъ”, согласно версии следствия, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий.

Второй эпизод уголовного дела Александра Сытина относится к 2018 году. Согласно материал расследования, в то время фигурант обратился к главе отдела Росреестра по Серпуховскому и Ступинскому районам Московской области Армену Захаряну и заместителю руководителю серпуховского филиала бюро технической инвентаризации Ирине Агаповой. Бизнесмен попросил их изменить в единой базе Россреестра данные о 19 объектах турбазы «Соловьиная роща», расположенной в Серпуховском районе Подмосковья. Дело в том, что на базе вместо старых одноэтажных деревянных построек были незаконно возведены новые коттеджи, в которых располагалась бильярдная, баня, банкетный зал и жилые корпуса. В результате, как выяснили следователи, площадь построек увеличилась почти на 4,5 тыс. кв. м.

Чиновники пообещали выполнить просьбу. При этом они оценили свои услуги в 3,4 млн руб.— по 750 руб. за один легализуемый квадратный метр. Коррупционная сделка сорвалась после того, как деловой партнер господина Сытина сообщил о ней полицейским, а затем и поучаствовал в оперативном эксперименте, в ходе которого передавалось незаконное вознаграждение. Ирина Агапова и Армен Захарян уже приговорены тем же Серпуховским горсудом к четырем и четырем с половиной годам колонии соответственно.

Александр Сытин ни по одному эпизоду дела свою вину не признает. При этом стоит отметить, что его дело с 9 апреля 2021 года вело управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности подмосковного ГСУ СКР. После передачи дела в центральный аппарат ведомства бизнесмен был арестован Басманным судом столицы, и эта мера пресечения с тех пор не изменилась.

Интересно, что помимо двух нынешних обвинений в уголовном деле ранее фигурировали еще несколько эпизодов предполагаемых хищений имущества (ст. 158 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст. 132 УК РФ). Однако впоследствии расследование этих эпизодов СКР прекратил, не найдя им подтверждения. При этом обвинения в одном из хищений и в насильственных действиях были сняты с предпринимателя с формулировкой «за отсутствием состава преступления», и по ним господин Сытин имеет право на реабилитацию.

Представитель подсудимого Александра Бакшеева сообщила “Ъ”, что на протяжении всего следствия бизнесмен «последовательно заявлял, что уголовное дело в отношении него носит заказной характер» и направлено «исключительно на отъем его собственности». В качестве примера госпожа Бакшеева указала, что потерпевшей по эпизоду, связанному с сексуальным насилием, выступала сотрудница бывшего бизнес-партнера Александра Сытина, с которым у него возник конфликт. Причем заявила она о якобы совершенном в отношении нее преступлении лишь через несколько лет.

Госпожа Бакшеева также подчеркнула, что Александр Сытин продолжает находиться в СИЗО, притом что срок содержания под стражей бизнесмена уже превысил 19 месяцев, а кроме того, у него диагностировано тяжелое заболевание — мантийноклеточная лимфома с поражением селезенки и костного мозга. Однако, по ее словам, все просьбы защиты изменить меру пресечения на домашний арест судом отвергаются. По мнению представителя бизнесмена, таким образом на Александра Сытина оказывается давление с тем, чтобы он признал свою вину в оставшейся части обвинения.

Владислав Трифонов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...