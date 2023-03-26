Джо Байден меняет ориентацию

С приближением президентских выборов-2024 глава Белого дома Джо Байден решил скорректировать свой внутриполитический курс. С защиты прав меньшинств, окружающей среды и социальных вопросов президент США резко переключился на экономику, борьбу с преступностью и нелегальную иммиграцию. Такие изменения разочаровали левое крыло Демократической партии. Впрочем, аналитики считают, что заигрывание американского лидера с левыми либералами было временной мерой, сейчас же перед ним стоит задача вернуть доверие умеренного избирателя, что он и пытается сделать, даже рискуя серьезным конфликтом с частью своих однопартийцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Blair Gable, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Blair Gable, Reuters

Последние действия президента Джо Байдена все чаще свидетельствуют о смене его внутриполитического курса. Если в течение последних двух лет президент США демонстрировал способность находить общий язык и с левым, и с центристским крылом Демпартии, сейчас он все больше разочаровывает либералов. Одним из главных ударов по ожиданиям левых демократов стало недавнее решение главы Белого дома одобрить план, позволяющий компании ConocoPhillips добывать нефть на Аляске. Проект Willow Project рассчитан на 30 лет и подразумевает добычу около 600 млн баррелей нефти. Проблема в том, что инициатива была одобрена еще в 2020 году администрацией экс-президента Дональда Трампа, вызвала много критики и была поставлена на паузу уже при Джо Байдене. Неудивительно, что его нынешнее решение обернулось скандалом.

Против бурения выступали защитники окружающей среды и демократы-активисты.

Петиция с требованием остановить разработку месторождений набрала 3 млн подписей. Оппоненты решения настаивали, что из-за него де-факто страдает зеленая повестка, которая была приоритетом для действующей администрации.

В пятницу, 24 марта, на совместной пресс-конференции с премьером Канады Джастином Трюдо президенту США даже пришлось оправдываться. Он заверил, что согласие на бурение далось ему нелегко и у него было «сильное желание» этого не делать. Однако из-за опасений юридических последствий он прислушался к рекомендациям советников, пойдя на этот «гигантский компромисс».

Впрочем, в этом шаге американской администрации журналисты увидели скорее тренд, нежели исключение. Ведь за последние месяцы было несколько похожих компромиссов, которые противоречат левой повестке. Например, Джо Байден объявил, что не воспользуется правом вето и не заблокирует резолюцию республиканцев, запрещающую реформу уголовного кодекса округа Колумбия, где расположен Вашингтон.

Эта реформа вызвала широкий общественный резонанс, поскольку она снижает, а иногда даже отменяет ответственность за ряд уголовных преступлений в городе, где и без того один из самых высоких уровней преступности в стране. Обещания господина Байдена не препятствовать резолюции стали неожиданностью для однопартийцев: раньше он говорил об обратном. Такая позиция разозлила как сторонников большей самостоятельности округа Колумбия, в том числе экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, так и активистов, выступающих за реформу полиции.

В начале марта газета The New York Times со ссылкой на свои источники рассказала и о других планах администрации, входящих в конфликт с позицией либералов.

По данным собеседников издания, из-за беспрецедентного наплыва мигрантов в Белом доме обсуждают возможность возродить практику ареста семей с детьми, нелегально пересекающих границу.

Эту практику, введенную при Дональде Трампе, господин Байден сильно критиковал и отменил из гуманных соображений. «Хотя окончательное решение еще не принято, этот шаг (в случае позитивного решения.— “Ъ”) станет радикальным поворотом для президента Байдена»,— отметила газета.

В другом материале издание указало на изменения в бюджетной политике. Новое бюджетное предложение Джо Байдена, который не жалел трат на социальные программы, теперь делает ставку на сокращение дефицита. Президент идет на такой шаг, «стремясь вернуть более центристскую идентичность, которая долгое время и определяла его», пояснила газета.

И правда, для Джо Байдена характерна центристская ориентация.

Никогда за 36 лет своей карьеры в Сенате и восемь лет на посту вице-президента он не заигрывал с левым крылом Демпартии.

Благодаря этой стратегии, по мнению аналитиков, во время праймериз в 2020 году он легко одолел кандидатов левого толка, таких как сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Как следует из анализа Pew Research, такой подход также позволил ему обыграть Дональда Трампа на его же поле. Например, в 2020 году Джо Байден от избирателей из пригородов получил на 9% больше голосов (всего 54%), если сравнивать с голосованием за Хиллари Клинтон четырьмя годами ранее. Именно в этих районах проживают наиболее обеспеченные и умеренно настроенные американцы.

Другое дело, что после вступления в должность Джо Байден изменил своему правилу и начал реализовывать некоторые из наиболее амбициозных целей прогрессивного крыла Демпартии, подразумевающие огромные расходы на борьбу с изменением климата, программы социального обеспечения и отмену студенческого долга.

Как иронизирует Intelligencer, вероятно, американский президент перепутал свое традиционное стремление к центру с курсом на единство с представителями своей партии, которых потом и «кинул».

Тем не менее такой союз с радикальным крылом отчасти был необходим ему для поддержки ключевых реформ. Перевес демократов в прошлом созыве Палаты представителей был хрупким, и каждый голос был на счету. Теперь американскому лидеру не так уж важно понравиться палате, большинство в которой у республиканцев. Главная цель в канун предвыборного года — вернуть доверие умеренного избирателя, не очень его жалующего. По последним национальным опросам, рейтинг одобрения президента США находится на уровне 43%.

Логично, что ради наращивания поддержки он решил уделить больше внимания тому, что волнует умеренных американцев. А их, как оказалось, в первую очередь беспокоят не проблемы климата и меньшинств, на которые Джо Байден делал ставку, а такие приземленные дела, как, например, стоимость бензина.

В последнем опросе Reuters / Ipsos главными проблемами, волнующими американского избирателя, назывались экономика, преступность, здравоохранение и иммиграция.

К слову, в последних своих выступлениях Джо Байден вдруг стал ставить себе в заслугу «законопроект о преступности Байдена» 1990-х годов, который хотя и был эффективен, но привел к тому, что афроамериканцы начали массово приговариваться к тюремному заключению. Раньше от своего детища Джо Байден предпочитал дистанцироваться.

Как отмечает Intelligencer, происходящее с курсом Джо Байдена — «своего рода идеологический поворотный момент». Поэтому «вполне возможно, что долгий медовый месяц между Байденом и прогрессивным движением уже закончился и впереди дни яростных распрей».

Екатерина Мур, Вашингтон