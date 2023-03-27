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Коммерсантъ FM
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Российские банки примут иностранцев

Новые поправки облегчат открытие счетов из-за рубежа

Власти РФ планируют разрешить клиентам иностранных финансовых организаций открывать счета в российских банках без прохождения идентификации в стране. По словам участников рынка, это позволит иностранным туристам заранее выпускать карты «Мир» для расчетов за товары и услуги, а компаниям облегчат проведение трансграничных операций. Эксперты подтверждают, что поправки упростят ситуацию для иностранцев, однако отмечают и возникающие для них риски.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Госдуму 24 марта внесен законопроект, направленный на упрощение для иностранных физических и юридических лиц процедуры открытия счетов в российских банках. Документ позволяет клиенту иностранного банка стать клиентом российской кредитной организации удаленно, то есть без обязательной идентификации, если он делегировал эти полномочия иностранному юрлицу, которое проводило его идентификацию.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что санкционная политика «недружественных» стран привела к прекращению деятельности международных платежных систем Visa и MasterCard на территории РФ: «Как следствие, иностранные граждане, планирующие поездки в Россию… оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры». В Банке России “Ъ” сообщили, что регулятор принимал участие в подготовке законопроекта и поддерживает его.

Как пояснил “Ъ” вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, организация обращалась в ЦБ с просьбой разрешить смягчение процедуры открытия счета для клиентов иностранных банков. «На открытие счета и выпуск карты "Мир" нужен не один день… для расширения привлечения иностранных граждан к нам это необходимо»,— уверен господин Войлуков.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов добавляет, что открытие счетов без личного присутствия и с полаганием на третьи стороны достаточно распространено в мире, где эти процедуры хорошо отработаны. «Определенные риски несет трансграничный характер идентификации, здесь должны использоваться, на мой взгляд, дополнительные элементы контроля, например сбор фотографий клиента и его документов, видеоидентификация и так далее»,— уточняет господин Достов.

Между тем юристы обращают внимание, что законопроект касается не только граждан иностранных государств, но и соотечественников, проживающих за границей, а также зарубежных компаний. По словам руководителя практики правового сопровождения ВЭД КА «Регионсервис» Марии Любимовой, изменения могут оказаться полезны в случаях, когда иностранные контрагенты готовы открыть счета в российском банке для упрощения трансграничных расчетов.

Руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева подтверждает, что под нормы проекта подпадают не только иностранцы, но и российские граждане за рубежом, включая тех, у кого уже были открыты счета, так как периодически банки проводят повторную идентификацию. Риски в данном случае, по мнению юриста, связаны с возможными ошибками при идентификации.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что поправки ориентированы в первую очередь на граждан из стран, «обеспечивающих основные миграционные потоки в РФ». Однако председатель правления ассоциации «Национальный платежный совет» Александр Линников уверен, что принятие нового закона облегчит открытие счетов в российских банках также «клиентам из так называемых недружественных стран, для которых это стало особенно сложно».

Вместе с тем Роман Прохоров отмечает, что прописанный в законе механизм с учетом создаваемой возможности удаленного открытия счетов и юрлицам может быть использован для «формирования новых механизмов трансграничных расчетов, когда средства по операциям ВЭД будут переводиться между счетами российских и иностранных компаний в российских кредитных организациях». Правда, по его словам, учитывая внимание «недружественных» стран к механизмам обхода санкций, существуют высокие риски опасения вторичных санкций для иностранных контрагентов.

Максим Буйлов, Ксения Куликова

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