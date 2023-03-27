ИИС так просто не закрыть

Клиенты «Тинькофф Инвестиции» столкнулись со сложностями при закрытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Для этого нужно либо лично приехать в офис, либо направить туда нотариально заверенное поручение. Юристы отмечают, что профучастники сами определяют регламент оказания брокерских услуг и клиенту стоит заранее с ним ознакомиться. Простота процедуры закрытия ИИС может вызывать массовую активность, создавая для брокера операционные риски и риски ликвидности, поясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Брокер «Тинькофф Инвестиции» изменил порядок закрытия ИИС, что вызвало массовые жалобы. По словам клиентов, раньше закрытие ИИС было доступно из личного кабинета. Сейчас же необходимо поехать в офис в Москву, либо отправить нотариально заверенное поручение по почте. В «Тинькофф» подтвердили наличие только этих опций. В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

Дистанционное закрытие ИИС — наиболее оперативный способ получения вложенной ликвидности, полагает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Между тем в условиях нестабильности и санкционных ограничений любое резкое колебание рынка может вызвать рост склонности к закрытию инвестиционных позиций.

Не у всех крупных розничных брокеров есть физические офисы, заметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Кроме того, в условиях удаленной работы и массового отъезда граждан после объявления о мобилизации в сентябре, многие физически не имеют возможности посетить офис брокера, добавил он.

Причин, почему клиенту нужно закрыть ИИС, может быть масса, отмечает управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров. Самая частая проблема, по его словам, в следующем: ИИС не может изменить свой тип, сделать это можно только через закрытие. Клиенты, которые перестали быть налоговыми резидентами РФ, также могут захотеть минимизировать отношения с налоговой и перевести активы на обычные счета, полагает он. Наконец, клиент банально может захотеть вывести деньги со счета. «Что касается брокера, я не вижу каких-то технических препятствий для удаленного закрытия ИИС, как и явных причин ограничивать такую возможность»,— подчеркивает он.

Однако простота процедуры закрытия ИИС, по словам госпожи Авакимян, может вызывать массовую активность, создавая для брокера операционные риски и риски ликвидности. Если клиент все же оформляет закрытие ИИС по всем формам, то из-за закрытия счета через один-два дня после принятого решения вследствие изменения котировок клиент может зафиксировать потери, указывает она.

Закон о рынке ценных бумаг не предусматривает обязанности клиента подавать заявление на закрытие ИИС и перевод денежных средств и других активов лично в офисе брокера, однако такой порядок может быть предусмотрен регламентом компании, поясняет адвокат «Аснис и партнеры» Андрей Дроздов. В любом случае «принуждение клиента к очной подаче соответствующего заявления, особенно в условиях нахождения за рубежом», юрист называет «чрезмерным».

Брокер обязан разработать регламент оказания брокерских услуг, добавила адвокат КА «Юков и партнеры» Виктория Цыбина. Исходя из общих норм права, клиент может в любой момент расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления банку письменного уведомления о расторжении договора, добавила она.

Уведомление о расторжении договора может быть предоставлено в банк заказным письмом с уведомлением о вручении либо по месту заключения договора. В случае наличия ценных бумаг на счетах на момент расторжения договора счета, добавляет эксперт, клиент обязан предоставить в банк поручение на снятие с учета ценных бумаг.

Чтобы избежать сложностей и неожиданностей, подчеркивает госпожа Цыбина, клиент должен исходно внимательно ознакомиться со всеми документами брокера, регламентом оказания услуг, особенно в части установленных ограничений или сроков закрытия счета.

Ксения Куликова