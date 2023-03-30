«Руслан и Людмила» в Александринском театре

20 и 21 мая в Александринке пройдет премьера спектакля по сказочной поэме Пушкина «Руслан и Людмила». Спектаклей для семейного просмотра здесь не было несколько сезонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз декораций к спектаклю «Руслан и Людмила» Александринского театра

Фото: Александринский театр Эскиз декораций к спектаклю «Руслан и Людмила» Александринского театра

Фото: Александринский театр

К пушкинской поэме основательно и всерьез театр не обращался с 1843 года, когда на сцене императорского Александринского театра была поставлена «шутка-водевиль» в одном действии под названием «Еще Руслан и Людмила, или Новый дом сумасшедших». И вот премьера — дебют на Основной сцене молодого режиссера Антона Оконешникова, ярко проявившего себя в проекте «Другая сцена». И к слову, поставившего на сцене ТЮЗа имени Брянцева «Сказку о Царе Салтане».

Спектакль «Руслан и Людмила» режиссер ставит как увлекательное и яркое мультимедийное приключение для детей школьного возраста и их родителей. Зрители вместе с Русланом пройдут нелегкий путь к освобождению похищенной Черномором Людмилы, на котором, как можно догадаться, их ждет масса приключений, загадок и чудес.

Роль Руслана репетирует Виктор Шуралев, Людмилы — Анна Блинова. В спектакле также участвуют народный артист России Сергей Паршин, заслуженные артисты России Елена Немзер, Елена Зимина.

Сценография и костюмы — Александр Мохов, Мария Лукка, художник по костюмам — Мария Жукова, композитор — Андрей Бундин.

Мария Иванова