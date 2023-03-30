В Jerome все по-новому

Итальянский ресторан Jerome на Большой Морской ведет свою историю с 2016 года. Сегодня это проект сомелье Катерины Яценко и ресторатора Андрея Мусихина. Кухню возглавил итальянский шеф-повар Алессандро Кариа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паста с осьминогом в ресторане Jerome

Фото: ресторан Jerome Паста с осьминогом в ресторане Jerome

Фото: ресторан Jerome

Алессандро впервые начал работать в Петербурге. Он повар в третьем поколении, родился и вырос в Милане. Стажировался в мишленовских La Pergola в Риме и Le Calandre в Падуе, работал во многих регионах Италии, в Англии, Франции и Монголии. Как истинный итальянский повар, свой фирменный стиль Алессандро основывает на семейных традициях и рецептах бабушки и отца в собственном авторском прочтении.

В планах нового шефа, в частности, популяризация малоизвестных в Петербурге итальянских блюд — от редких мясных отрубов до рыбных специалитетов. В меню Jerome появились новые позиции. Например, поркетта — жареный рулет из свинины с хрустящей корочкой из кожи и щедро приправленный специями. (Поркетта считается традиционной итальянской уличной едой, и в каждом регионе ее делают со своими особенностями.) Пасту с осьминогом шеф готовит по-неаполитански: она получается сочной и насыщенной, благодаря соусу, в который входят цукини, оливковое масло, томаты черри. Спеццатино из телятины с пюре и припущенным шпинатом — североитальянское блюдо: телятина томится с овощами на низком огне три с половиной часа. Получается насыщенное рагу с нежнейшим мясом.

Интерьер Jerome тоже обновился. Он проектировался совместно с дизайн-студией Galerie 46. Мебель — от японского бренда Nissin Mokkou и датского бренда Mater Design. Стены основного зала украшают работы фотохудожниц Памелы Ханны и Анны-Софи Гранжон, в отдельной гостиной разместилась ферма зелени, в лобби ресторана — продуктовая лавка.

Альбина Самойлова