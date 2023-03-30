Завтраки от Антонио Фрезы

В новом ресторане Fresa’s при гостинице Sofitel, созданном известным в Петербурге итальянским шефом, теперь подают и завтраки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтрак в ресторане Fresa’s

Фото: ресторан Fresa’s Завтрак в ресторане Fresa’s

Фото: ресторан Fresa’s

В меню — авторские блюда: например, яичница из утиных яиц с нежным соусом из камамбера; панкейк с глазуньей и черной икрой осетра; крок-мадам (закрытый сэндвич), сдобренный черным трюфелем; пашот с авокадо на домашнем тартине. В ресторане работает традиционная итальянская Pasticceria cо свежеприготовленными канноли, маритоццо и паннетоне.

К маленькой ресторанной империи Антонио Fresa’s Restaurant Group относятся также Marso Polo и Saviv Bistro. В траттории Marso Polo можно позавтракать с видом на Марсово поле и Михайловский сад. В меню немало новинок: например, круассан-ролл с палтусом, бенедикт с прошутто котто и черным трюфелем, пьядина с трюфельной мортаделлой. На сладкое здесь готовят безглютеновые блины с вареньем из мяты и абрикоса, пудинг из круассанов с ванильным джелато, ромовую бабу с лимончелло.

В меню завтраков Saviv Bistro сочетаются самые разные вкусы: шакшуку здесь делают с осьминогом, глазунью — с черным трюфелем, а халу — традиционный израильский хлеб — подают с глазуньей, авокадо и молодым сыром.

Альбина Самойлова