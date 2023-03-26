Десять российских бизнесменов обратились в суд Италии с апелляцией на конфискацию имущества

Десять российских бизнесменов подали апелляцию в региональный суд Лацио по административным делам, чтобы оспорить конфискацию их имущества в Италии в связи с санкциями Евросоюза. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della sera со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean-Francois Badias / AP Фото: Jean-Francois Badias / AP

По данным издания, у 28 россиян из санкционного списка Евросоюза в Италии были конфискованы виллы, яхты и самолеты на общую сумму €2,7 млрд. В апелляции защита олигархов ссылается на то, что конфискованное имущество принадлежит независимым фондам, а не указанным физическим лицам.

Как сообщили источники газеты, суд уже отклонил ходатайство компании Asmare, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, по поводу конфискации яхты Lady M: по данным СМИ, ею владеет бизнесмен Алексей Мордашов.

По подсчетам Bloomberg, обслуживание четырех конфискованных яхт, приписываемых российским олигархам, обходится Италии в $40 млн. За содержание яхт сейчас платит итальянское агентство по управлению государственным имуществом.

Как узнала газета The Guardian, итальянские власти разыскивают пропавшую яхту, владельцем которой СМИ считают главу «Уралхима» Дмитрия Мазепина, попавшего под санкции ЕС. Весной 2022 года яхту арестовали в порту на острове Сардиния, а летом она пропала.

Анастасия Ларина