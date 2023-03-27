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ГМИИ и пустота

Евгения Милова о светской жизни

На прошлой светской неделе провожали Марину Лошак с поста директора ГМИИ им. А. С. Пушкина. Потом завтракали, а потом снова завтракали — то в Saviv в коллаборации с брендом Masterpeace Евгении Линович, то в Le Pigeon Антона Пинского. Затем открывали выставку True Colors в галерее Алины Пинской и, наконец, смотрели свеженькую «Турандот» в Театре на Бронной. А еще получали награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В день рождения Ирины Антоновой (ей мог бы исполниться 101 год) Марина Лошак пригласила гостей отметить это событие и показала еще свой, но уже идеально прибранный и пустой директорский кабинет. Накануне Telegram-каналы сообщили, что госпожу Лошак сменит директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева. Однако ни один из музеев, ни Минкульт еще официально не подтверждали информацию. Более того, стол и кабинет директора опустели в рамках инсталляции «Мои полторы комнаты» Александра Бродского. Сторителлинг такой: десять лет назад госпожа Лошак, придя в ГМИИ, не стала вытеснять Ирину Антонову из ее кабинета и заняла приемную. А теперь, десятилетие спустя, между столами двух директоров получилось построить коридор из книг отзывов к прошедшим за это время выставкам — многие из которых выглядят сегодня как свидетельства существования Атлантиды.

Так что госпожа Лошак не говорила вслух, что уходит, но в тот день все вокруг просто кричало об этом. Право на эксклюзив новости должно было достаться другу семьи Михаилу Швыдкому. Он выпустил утром вторника колонку в «Российской газете» — но, конечно, никакого эксклюзива уже не было. Так что инсталляция получилась слишком громкой. Главное, что была призвана озвучить драматургия вечера,— решение уйти принадлежит самой госпоже Лошак. А еще — что Ирина Антонова долго и придирчиво искала себе преемницу.

На премьере «Турандот» был убедительный список гостей: так называемые старые деньги (ну, по меркам нашего молодого светского общества) Бориса Белоцерковского встретились с новыми деньгами Карины Нигай. Сам же спектакль Андрея Прикотенко с китайскими субтитрами в ключевых сценах выглядел как первое последствие визита председателя КНР Си Цзиньпина. Впрочем, ключевой для первого теплого весеннего вечера можно считать цитату из нынешнего спектакля, которой не было, конечно, у Гоцци: «Зачем нужны Патрики и смузи, если нет главного? Нет подвига ради любви?»

Другим ярким событием стало вручение премии АПКиТ за два года сразу. Чтобы не превращать четырехчасовой хронометраж в восьмичасовой, все персональные номинации в этот раз вырезали. В дирекции ассоциации решили, что за последние пару лет индустрия столкнулась с такими нетипичными вызовами, что индивидуальные решения полностью уступили коллективным. Единственную персональную специальную номинацию «За личный вклад в развитие индустрии» получил Константин Эрнст. «Приз от своих получать приятнее, чем от чужих»,— заметил он. И напомнил собравшимся, что ровно 25 лет назад, с выходом на экраны сериала «Улицы разбитых фонарей» началась российская, а не советская сериальная индустрия. Впрочем, заслугу рождения кассового российского кинематографа господин Эрнст все же оставил себе и Тимуру Бекмамбетову, вспомнив успех «Ночного дозора».

Другие специальные номинации были коллективными. «За героизм съемочной группы при создании фильмов в горячих точках» приз получила кинокомпания «Триикс Медиа». Фильмы, которые были сняты таким героическим образом, почему-то не были перечислены. Другой коллективный спецприз «За ежегодное достижение кинорекордов» получила студия YBW. За призом поднялся сооснователь компании Алексей Троцюк, который в лицо залу сказал, что коллеги и конкуренты долго ждали, когда они все перессорятся: «Но мы как-то сразу решили, что будем зарабатывать на успехе».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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Бывший директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед началом концерта в память историка-искусствоведа Ирины Антоновой

Бывший директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед началом концерта в память историка-искусствоведа Ирины Антоновой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Советник директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса перед началом концерта в память о бывшем директоре ГМИИ имени Пушкина Ирине Антоновой

Советник директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса перед началом концерта в память о бывшем директоре ГМИИ имени Пушкина Ирине Антоновой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Баскетболистка Екатерина Новосельцева и актер Гоша Куценко на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Баскетболистка Екатерина Новосельцева и актер Гоша Куценко на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Татьяна Судец и актер Сергей Ашарин на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Телеведущая Татьяна Судец и актер Сергей Ашарин на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Анатолий Руденко (слева) и Денис Бузин на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Актеры Анатолий Руденко (слева) и Денис Бузин на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Алексей Гаврилов (слева) и Роман Юнусов (в центре) на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Актеры Алексей Гаврилов (слева) и Роман Юнусов (в центре) на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Любовь Тихомирова на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Актриса Любовь Тихомирова на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Стилист Влад Лисовец на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Денис Бузин, Дарья Мазурова, Гоша Куценко, Анна Пескова, Александр Алексеев, Сергей Ашарин и режиссер Андрей Волгин (справа) с супругой Юлией (вторая справа) на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Слева направо: актеры Денис Бузин, Дарья Мазурова, Гоша Куценко, Анна Пескова, Александр Алексеев, Сергей Ашарин и режиссер Андрей Волгин (справа) с супругой Юлией (вторая справа) на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ирина Лачина на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Актриса Ирина Лачина на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Владимир Левкин с супругой Марусей и дочерью Никой на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Певец Владимир Левкин с супругой Марусей и дочерью Никой на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, продюсеры Наталия Клибанова и Ренат Давлетьяров на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Слева направо: генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, продюсеры Наталия Клибанова и Ренат Давлетьяров на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Пескова на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Актриса Анна Пескова на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов (справа) на премьере спектакля «Турандот» в постановке Андрея Прикотенко на сцене Театра на Малой Бронной

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов (справа) на премьере спектакля «Турандот» в постановке Андрея Прикотенко на сцене Театра на Малой Бронной

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и журналистка Евгения Милова на премьере спектакля «Турандот»

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и журналистка Евгения Милова на премьере спектакля «Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и журналист, продюсер и медиаменеджер Василий Борисов на премьере спектакля «Турандот»

Вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и журналист, продюсер и медиаменеджер Василий Борисов на премьере спектакля «Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актрисы Ангелина Стречина (слева) и Анастасия Уколова (вторая слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в Центре международной торговли (ЦМТ)

Актрисы Ангелина Стречина (слева) и Анастасия Уколова (вторая слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в Центре международной торговли (ЦМТ)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Егор Кутенков (слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в ЦМТ

Актер Егор Кутенков (слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в ЦМТ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Иван Колесников (справа) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Актер Иван Колесников (справа) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Ольга Кузьмина на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Актриса Ольга Кузьмина на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер дубляжа, резидент Comedy Club Region Style, сценарист, режиссер, продюсер Карен Арутюнов на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Актер дубляжа, резидент Comedy Club Region Style, сценарист, режиссер, продюсер Карен Арутюнов на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Сергей Жигунов и специалист по взаимодействию с медиа Виктория Ворожбит на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Актер Сергей Жигунов и специалист по взаимодействию с медиа Виктория Ворожбит на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: актрисы Пелагея Невзорова, Ангелина Стречина и Анастасия Уколова на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Слева направо: актрисы Пелагея Невзорова, Ангелина Стречина и Анастасия Уколова на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор МТС Медиа/KION Игорь Мишин (справа) и продюсер Дмитрий Фикс на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Гендиректор МТС Медиа/KION Игорь Мишин (справа) и продюсер Дмитрий Фикс на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (справа) и продюсер Вадим Верещагин (слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (справа) и продюсер Вадим Верещагин (слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Виктория Маслова на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Актриса Виктория Маслова на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актрисы Софья Эрнст (слева) и Дарья Мороз на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Актрисы Софья Эрнст (слева) и Дарья Мороз на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов (слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов (слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Елена Лядова на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Актриса Елена Лядова на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре) и соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре) и соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Бывший директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед началом концерта в память историка-искусствоведа Ирины Антоновой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Советник директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса перед началом концерта в память о бывшем директоре ГМИИ имени Пушкина Ирине Антоновой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Баскетболистка Екатерина Новосельцева и актер Гоша Куценко на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Татьяна Судец и актер Сергей Ашарин на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Анатолий Руденко (слева) и Денис Бузин на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» в кинотеатре «Каро Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Алексей Гаврилов (слева) и Роман Юнусов (в центре) на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Любовь Тихомирова на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актеры Денис Бузин, Дарья Мазурова, Гоша Куценко, Анна Пескова, Александр Алексеев, Сергей Ашарин и режиссер Андрей Волгин (справа) с супругой Юлией (вторая справа) на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ирина Лачина на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Владимир Левкин с супругой Марусей и дочерью Никой на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, продюсеры Наталия Клибанова и Ренат Давлетьяров на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Пескова на премьере фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов (справа) на премьере спектакля «Турандот» в постановке Андрея Прикотенко на сцене Театра на Малой Бронной

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и журналистка Евгения Милова на премьере спектакля «Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и журналист, продюсер и медиаменеджер Василий Борисов на премьере спектакля «Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актрисы Ангелина Стречина (слева) и Анастасия Уколова (вторая слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в Центре международной торговли (ЦМТ)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Егор Кутенков (слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в ЦМТ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Иван Колесников (справа) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Ольга Кузьмина на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер дубляжа, резидент Comedy Club Region Style, сценарист, режиссер, продюсер Карен Арутюнов на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Сергей Жигунов и специалист по взаимодействию с медиа Виктория Ворожбит на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: актрисы Пелагея Невзорова, Ангелина Стречина и Анастасия Уколова на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор МТС Медиа/KION Игорь Мишин (справа) и продюсер Дмитрий Фикс на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (справа) и продюсер Вадим Верещагин (слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Виктория Маслова на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актрисы Софья Эрнст (слева) и Дарья Мороз на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов (слева) на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Елена Лядова на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре) и соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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