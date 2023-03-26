Строительство дороги от курорта Губахи до горы Крестовой оценили в 587 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на проектирование и строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру курорта «Губаха» до вершины горы Крестовая с обустройством парковок. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Общая протяженность двухполосной дороги составит 1,7 км., ширина проезжей части – 2х3,5м. Подрядчик должен приступить к работе 15 января 2024 года и сдать объект 12 декабря 2024 года.

Максимальная цена контракта определена в 587,4 млн руб. Победителя конкурса определят 14 апреля.