Бывший руководитель Театра на Таганке Николай Дупак умер в возрасте 101 года

Заслуженный артист РСФСР, бывший руководитель Театра на Таганке Николай Дупак умер на 102-м году жизни. Об этом сообщил в департаменте культуры Москвы.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Николай Дупак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«26 марта ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, почетный деятель искусств города Москвы, заслуженный артист РСФСР Николай Лукьянович Дупак»,— говорится в сообщении.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала «РИА Новости», что прощание с актером состоится в театре в среду, 29 марта, в 11.00.

Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в селе Старобешево на Украине. Принимал участие в Великой Отечественной войне. Служил в Театре имени Станиславского и Театре на Малой Бронной. Почти 30 лет руководил Театром на Таганке. За фронтовые заслуги был награжден орденом Красного Знамени, а также орденом Дружбы народов. В 1980 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 2012-м — заслуженного артиста Украины.

На счету господина Дупака около 60 ролей в кино. Наибольшую известность он приобрел благодаря своим ролям в фильмах «Интервенция», «Служили два товарища», «Тарас Бульба», «Вечный зов» и «Бумбараш».