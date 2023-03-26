Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Miami Open, победив испанца Роберто Карбальеса Баэну. Турнир закончился со счетом 6:1, 6:2. В третьем круге 27 марта теннисист сыграет со словаком Алексом Молчаном.

В третий круг турнира также вышел Карен Хачанов, обыгравший Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины. 27 марта он сыграет с чехом Иржи Легечкой.

Miami Open (Miami Masters) — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000. Он проходит в Майами (штат Флорида, США). Призовой фонд соревнования — $8,8 млн. Турнир завершится 2 апреля.

Анастасия Ларина