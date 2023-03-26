Хачанов вышел в третий круг Miami Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины во втором круге Miami Open. Матч завершился со счетом 6:1, 3:6, 6:3, он длился 2 часа 8 минут. В третьем круге россиянин встретится с Иржи Легечки из Чехии.

26-летний Карен Хачанов занимает 16-е место в рейтинге ATP. На его счету четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. Серебряный призер Олимпиады 2020 года в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе российской сборной. 23-летний Томас Мартин Этчеверри находится на 73-й строчке мирового рейтинга теннисистов. У него нет титулов ATP.

Miami Open (Miami Masters) — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000, который проводится в Майами (штат Флорида, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев