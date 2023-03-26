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Пожарные потушили цех металлургического завода «Фрегат» в Подмосковье

Пожар в цехе аккумуляторов металлургического завода «Фрегат» в Воскресенске Московской области полностью потушен, сообщили в местном управлении МЧС. О пострадавших не сообщается.

«В 00.56 ликвидация открытого горения. В 03.39 ликвидация последствий пожара»,— говорится в сообщении МЧС.

Пожар начался в здании на улице Кирова, дом 3 около 22:00, его локализовали спустя 40 минут. Причины возгорания неизвестны.

«Фрегат» — крупнейшее в России предприятие по производству вторичного свинца, которое приостановило работу летом 2022 года.

Вчера ночью, 25 марта, горел склад целлюлозной продукции в Аксае Ростовской области. Склад принадлежит ООО «Химпоставщик-Дон», которое производит продукцию для строительства.

Анастасия Ларина

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