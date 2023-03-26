В Подмосковье горит цех металлургического завода «Фрегат»

Пожар произошел в цеху аккумуляторов металлургического завода «Фрегат» в Воскресенске Московской области. Его локализовали на площади 100 кв. м. О пострадавших не сообщается.

Сообщение о пожаре на улице Кирова, дом 3, строение 6 поступило в МЧС в 21:49. Его локализовали к 22:39. К тушению привлечены 12 человек и четыре единицы техники.

«Фрегат» — крупнейший в России завод по производству вторичного свинца. Он приостановил деятельность летом 2022 года. Как сообщал «Ъ», причиной стало полное прекращение экспорта.

Подробнее о закрытии завода — в материале «Ъ» «Россия остановила свинец».

Леонид Уварчев