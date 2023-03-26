Глава МВФ видит усиление рисков для финансовой стабильности из-за повышения ставок

Увеличение центральными банками процентных ставок для борьбы с инфляцией ведет к повышению рисков для финансовой стабильности, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Кроме того, по ее мнению, неопределенность в мировой экономике «исключительно высока, в том числе из-за риска геоэкономической фрагментации, которая может привести к расколу мира на соперничающие экономические блоки». Это «опасное разделение» сделает всех беднее и менее защищенными.

«Очевидно, что риски для финансовой стабильности усилились. В период роста уровня задолженности быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно порождает потрясения и факторы уязвимости, о чем свидетельствуют недавние события в банковском секторе некоторых стран с развитой экономикой»,— сказала госпожа Георгиева на Форуме развития Китая в Пекине. Ее слова приведены на сайте МВФ.

Как считает глава фонда, принятые меры на фоне недавних событий в банковском секторе «в некоторой степени ослабили напряжение», но неопределенность остается высокой, что «подчеркивает необходимость быть бдительными».

МВФ ожидает, что на долю Китая будет приходиться около трети мирового роста, что обеспечит подъем мировой экономики. Госпожа Георгиева рекомендовала КНР повысить производительность и изменить баланс экономики «в сторону сокращения инвестиций и перехода к более ориентированному на потребление росту, который будет более продолжительным, менее зависимым от долга, а также поможет решить климатические проблемы». По оценке МВФ, направленные на повышение производительности меры могут увеличить реальный ВВП на 2,5% к 2027 году и примерно на 18% к 2037 году. Глобальное потепление может привести к снижению ВВП Китая на 0,5–2,3% в 2030 году.

Более высокие ставки могут стать «новой нормой» после десятилетия относительно дешевых денег, предупреждали участники конференции финансового сектора, прошедшей в Эр-Рияде. От стран Персидского залива экономисты ждут сохранения высоких темпов роста, для других же государств удорожание капитала будет более заметным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Адаптация к высоким ставкам».

Леонид Уварчев