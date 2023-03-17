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Коммерсантъ FM
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Адаптация к высоким ставкам

Какой реакции на новую реальность экономисты ждут от мировой экономики

Более высокие ставки могут стать «новой нормой» после десятилетия относительно дешевых денег, предупредили участники конференции финансового сектора, прошедшей в Эр-Рияде. От стран Персидского залива экономисты ждут сохранения высоких темпов роста, для других же государств удорожание капитала будет более заметным — как в связи с высокой долговой нагрузкой, так и с возможным появлением «новых сюрпризов» наподобие банкротства Silicon Valley Bank.

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Повышение ставок ведущими центробанками из-за высокой инфляции будет означать конец эры «дешевых денег» — это основная тенденция для финансовых рынков, заявили участники конференции финансового сектора, проходящей в Эр-Рияде. Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаа заявил, что рассматривает банкротство Silicon Valley Bank как «сигнал-предупреждение» о значительном объеме нереализованных потерь из-за снижения стоимости бумаг на фоне роста ставок и возможном ухудшении ситуации с долговой нагрузкой во многих странах. Власти страны рассчитывают, что это не помешает привлечению иностранных инвесторов в новые сектора экономики, и отмечают снижение зависимости бюджета от нефти — с 2016 года доля ненефтяных доходов выросла с 10% до 35%. Среди компаний РФ к местному рынку пока проявляют строители и поставщики ИТ-решений.

Ужесточение монетарной политики усиливает и расхождение в темпах роста между регионами — инвесторы ждут сохранения высоких темпов в странах Персидского залива, а также в Индии и Индонезии, негативно же удорожание капитала может сказаться как на развивающихся странах с высокой долговой нагрузкой, так и на развитых. Глава совета директоров Credit Swiss Group AG Аксель Леманн не исключил роста корпоративных налогов в Европе, а глава управляющей компании State Street Рональд О’Хэнли — «новых сюрпризов» на финрынках из-за накопленных избытков ликвидности в последние десять лет при близких к нулевым ставках.

По мнению главного экономиста Morgan Stanley Сета Карпентера, основным остается вопрос перехода к более высоким ставкам как к новой норме. По его мнению, ФРС не снизит ставки в этом году, они останутся на уровне 5–5,25% как минимум до конца года (прогноз предусматривает два повышения ставки на 0,25 процентного пункта в 2023 году). В странах зоны евро ситуация с инфляцией еще сложнее — из-за ожиданий роста цен во время следующего отопительного сезона. При этом в банке ждут ускорения роста в КНР.

Профессор экономики Гарварда Кеннет Рогофф, напротив, ожидает, что в случае исчерпания традиционных стимуляторов роста — вложений в инфраструктуру и рынка недвижимости — прирост ВВП Китая будет замедляться. Экономист также отметил, что правила, по которым был разрешен финансовый кризис 2008–2009 годов, сейчас неприменимы, вопрос о необходимом уровне ставки для стабильного снижения инфляции открыт — но уже ясно, что традиционный рецепт, снижение ставок и увеличение доступа к ликвидности, недоступен. Сами же по себе высокие ставки оказывают влияние не только на банковский сектор, заметил он.

Главный экономист Fitch Ratings Брайан Култон ждет рецессии в США во второй половине года и роста на 0,8% в зоне евро, которая избежит рецессии, а также повышения ставки ФРС не только в марте, но и позднее (ЕЦБ уже ужесточил политику — см. материал на этой странице). «ФРС пока не может похвастаться успехами в борьбе с инфляцией, текущее ее снижение связано со снижением цен на энергию, тогда как инфляция в услугах растет — этот показатель является более важным, так как связан с состоянием рынка труда»,— указывает эксперт. Он ожидает разделения политики ФРС на преодоление нестабильности на рынках предоставлением ликвидности и продолжения борьбы с инфляцией повышением ставок.

Параллельно на финансовую систему влияет и развитие цифровых активов. «Регуляторы пока подходят к этому осторожно, в том числе потому, что их роль требует сильных технологических компетенций, которые не всегда есть у госведомств. Однако в перспективе цифровизация позволит резко повысить прозрачность рынка»,— предположил экс-министр финансов Великобритании Филип Хэммонд. Глава направления цифровых активов HSBC Джон О’Нил отметил, что криптовалютам и стейблкойнам все еще нужно больше регулирования, но это направление шире, чем «просто торговля криптоактивами». В частности, цифровые активы могут существенно снизить роль SWIFT — в США тема обсуждается в том числе в контексте ослабления контроля регуляторов за международными потоками капитала.

Татьяна Едовина

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