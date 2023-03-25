Потапова победила шестую ракетку мира Гауфф и вышла в четвертый круг Miami Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила Кори Гауфф из США в третьем круге Miami Open. Матч завершился со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, он продлился 2 часа 32 минуты. В четвертом круге россиянка встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая, которая ранее обыграла Людмилу Самсонову.

21-летняя Потапова занимает 26 место рейтинга WTA. На ее счету две победы на турнирах под эгидой ассоциации, в том числе одна в 2023 году. 19-летняя Гауфф — шестая ракетка мира, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. На ее счету три титула WTA в одиночном разряде, один из них получен в 2023 году.

Miami Open (Miami Masters) — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000. Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев