Болельщики занимают трибуны

Российские футбольные болельщики заинтересовались встречей национальной команды страны с иракской сборной. Билеты на фанатские трибуны закончились за несколько часов после старта продаж. Об этом “Ъ FM” сообщил в сервисе Kassir.ru. Официальный дистрибутор билетов на игру отмечает, что матч привлек и семейную аудиторию. Товарищеская встреча сборной России с командой Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Это первая домашняя игра национальной команды за полтора года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Окончательное подтверждение от Российского футбольного союза, что матч состоится, пришло только на этой неделе. Если бы это произошло раньше, спрос на билеты был бы еще выше, полагает коммерческий директор группы компаний Kassir.ru Екатерина Каменева:

«Продажи открылись в 11 утра 23 марта — за три дня до матча. Пришлось очень долго ждать подтверждения возможности иранской команды прилететь на игру в Россию. В первые несколько часов места на фанатские трибуны были раскуплены. Мы оцениваем спрос как умеренный, потому что все-таки люди уже спланировали выходные и очень долго ждали подтверждения. Но пока продается в среднем по 200-500 билетов в час. Стандартный заказ билетов на футбол — на четыре-шесть штук. Встречаются и случаи, когда заказ делает большая компания или семьи с детьми. На фанатские трибуны берут обычно по два-четыре билета. Нижний ярус заполнен. 24 марта открыли второй уровень, несколько секторов. Будем заполнять его».

Это вторая игра сборной России за неделю. Ранее футболисты национальной команды сыграли с иранцами в Тегеране. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Следующий соперник команды Валерия Карпина — сборная Ирака — в своих последних матчах победила Кувейт, сыграла вничью с Эквадором и потерпела разгромное поражение от Мексики. Яркой игры болельщикам ждать не стоит, говорит комментатор «Первого канала» Денис Казанский:

«Так как сборная играет в последнее время очень мало, это возможность увидеть лучших футболистов нашей страны в одной команде. Практически все футбольные специалисты сейчас говорят о том, что в такой ситуации качество игры уходит на второй план. Гораздо важнее то, что сборная собирается.

Конечно, ожидать какого-то феноменального футбола вряд ли стоит, но уровень опять же ответственности все футболисты и тренерский штаб прекрасно понимают. Мы — соперники разного порядка и класса. Ожидать тяжелой игры, наверное, вряд ли приходится. В матче с Ираном мы ждали сложные ситуации, так как это команда, регулярно играющая на больших турнирах. Там есть несколько очень серьезных футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах. Про сборную Ирака такого сказать точно нельзя».

Игра между сборными России и Ирака пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 26 марта в 18:00.

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