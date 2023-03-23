Тегеран-23

В первом своем товарищеском матче 2023 года сборная России в Тегеране сыграла вничью со счетом 1:1 с самым статусным среди доставшихся ей после международного отстранения соперником — иранцами. Россияне после первого тайма вели в счете, но ничью, учитывая колоссальное преимущество иранской команды во второй половине, следует признать очень удачным для гостей исходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми (№9) доставил немало неприятностей защите российской команды

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми (№9) доставил немало неприятностей защите российской команды

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Потенциальный козырь тегеранского варианта сборной России — предельно экспериментального, что ли, как это часто бывает в товарищеских матчах, которые не несут особой смысловой нагрузки в виде, например, подводки игроков к важному турниру,— разглядеть было несложно. В этом варианте 30-летний Далер Кузяев смотрелся не ветераном, а динозавром. Ветеранами смотрелись 27-летние Николай Комличенко, Антон Миранчук, Вячеслав Караваев и 28-летний Максим Осипенко. А молодость основы намекала на свежесть игры, которая может компенсировать дефицит убедительности.

Ощущения вроде бы не подводили. Свежести в российском футболе было немало. И сочеталась она, конечно, с постоянными ошибками — в передачах, маневрах. В движениях, финтах иранских футболистов, хотя далеко не все они были теми людьми, благодаря которым хозяева довольно пристойно в конце прошлого года выступили на катарском чемпионате мира (и у них, естественно, не обошлось без экспериментов и не принявших участие в матче звезд вроде Сердара Азмуна), класса было побольше. Но он никак не помогал. Шустрая, готовая к быстрым трансформациям сборная России держалась очень неплохо.

Более того, в середине первого тайма именно она открыла счет. Самым активным игроком в составе гостей, хотя пассивных среди них не наблюдалось в принципе, был Антон Зиньковский. Действовал он на разных участках поля, но чаще, естественно, на любимой позиции — слева от ворот. Там он и пошел в обводку на Саида Эзатоллахи, у которого как раз опыта топовых матчей хоть отбавляй, и добился того, чтобы тот уже в штрафной нарушил правила. Пенальти исполнял Миранчук, и был он поразительно хладнокровен.

Дальше некоторое время можно было любоваться тем, как сборная России выполняет домашнее задание по отражению чужих наскоков. Это была почти идеальная с виду игра в обороне — компактная, коллективная, с синхронными перемещениями всех слоев. Иранцы мучились.

А их максимумом в такой ситуации представлялся эпизод, в котором Мехди Тареми после длинной и нудной перепасовки партнеров все-таки пробил головой. Но удар наносился с полутора десятков метров, и никаких проблем голкиперу Матвею Сафонову не доставил. Причем Тареми, знаменитый снайпер «Порту», боец переднего края, на этом отрезке был вынужден регулярно отходить за мячом к центральному кругу, помогая развернуть атаку. И это тоже был хороший признак для сборной России, говорящий о том, что иранские схемы и идеи работают скверно.

Только вот таким оборонительным эталоном российская команда побыла недолго. Минут через десять эталон трансформировался в пример того, как защищаться не нужно. Слои проседали все глубже и глубже, с колоссальным трудом отобранный мяч тут же терялся. А в игре сборной Ирана наконец появилась острота настоящая. Слева на российские ворота вывалился Мохаммад Мохеби и промазал. Потом Сафонов потащил плотный дальний удар. Угловые и штрафные стали для иранцев нормой. Сборной России везло, что с ними у хозяев никак не срасталось.

То, что не вышло у иранцев до перерыва, получилось сразу же после него — благодаря совсем уж жуткому российскому ляпу. Руслан Литвинов на границе штрафной, сбоку от ворот, зачем-то навалился на Шахрияра Моганлу, который в принципе не представлял никакой угрозы, наступил ему на ногу, и сборная Ирана добилась своего пенальти. Мехди Тареми обыграл Сафонова так же уверенно, как Миранчук — Алирезу Бейранванда.

Пропустив, сборная России пережила отрезок чересчур очевидной растерянности, который иранцы растратили впустую, а затем все же заново освоилась на поле.

Она по-прежнему иногда фальшивила, но по крайней мере неизбежной катастрофой уже не пахло. Гости играли в футбол, может, и неброский, но хотя бы динамичный и достаточно цепкий. Для того чтобы заставить иранские тылы напрягаться, его было жутко мало. Для того чтобы без какого-либо блеска, в страданиях, позволив хозяевам нанести два десятка ударов, сохранить результат, который, учитывая формальный статус оппонента, можно было назвать достойным,— достаточно. Хотя в концовке от поражения сборную России, строго говоря, уберегла лишь удача в виде странного промаха Тареми. Нападающий после очередного сбоя российской обороны и аккуратной скидки грудью от Мохеби расстреливал Сафонова примерно с одиннадцатиметровой отметки, но не забил.

Это была третья подряд ничья сборной России в товарищеских матчах, которые она провела после отстранения от международных соревнований. Осенью 2022 года россияне, победив киргизскую команду, разошлись миром — 0:0 — с таджикской и узбекской.

Следующий товарищеский матч российская команда проведет уже в воскресенье: в Санкт-Петербурге она примет сборную Ирака.

Алексей Доспехов