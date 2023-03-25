ЕС и Германия достигли компромисса по вопросу двигателей внутреннего сгорания

Федеральное правительство Германии достигло соглашения с Еврокомиссией по вопросу о прекращении выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщили министр транспорта Германии Фолькер Виссинг и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, передает Der Spiegel.

«Путь ясен: Европа остается технологически нейтральной»,— сообщил глава Минтранспорта Германии в Twitter. Он добавил, что переход Германии на экологичное топливо должен быть завершен к осени 2024 года. «Мы достигли соглашения с Германией о будущем использовании е-топлива в автомобилях»,— сообщил вице-президент Еврокомиссии.

Благодаря соглашению, Германия сможет и после 2035 года регистрировать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, заправляемые е-топливом — климатически нейтральным искусственным топливом, производимое из «зеленой» электроэнергии.

В октябре Европарламент и европейские страны договорились, что с 2035 года на территории ЕС можно будет регистрировать только новые автомобили, которые не выбрасывают вредные вещества — то есть автомобили с ДВС не должны выпускаться вовсе. Подтверждение соглашения должно было состояться в начале марта, но его сорвала Германия. Для ФРГ было важно продолжить использовать автомобили с ДВС. После этого стороны работали над компромиссом: в итоге Германии сделали послабление и разрешили выпускать автомобили с ДВС, которые можно заправлять е-топливом.

Накануне издание Politico писало, что Германия и Франция конфликтуют из-за автомобилей с двигателями внутренностного сгорания и ядерной энергетики. Издание отмечает, что ранее Берлин совместно с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировали решение ЕС, в соответствии с которым к 2035 году в Европе должны были запретить продажу автомобилей с традиционными двигателями.

Анастасия Ларина