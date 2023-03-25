Пригожин пригрозил изданию «Фонтанка» ответственностью за формулировки о бывших заключенных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его юристы проверят все тексты издания «Фонтанка», чтобы найти повод «засадить кучку негодяев на десять лет». По мнению господина Пригожина, «Фонтанка» «передернула» его сегодняшнее заявление и «плюнула в лицо» бывшим заключенным, отслужившим в ЧВК «Вагнер».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее сегодня Евгений Пригожин сообщил, что у 5 тыс. завершился контракт с военной компанией и что они уже получили помилование. Также он рассказал о крайне низком проценте преступных рецидивов у помилованных.

«Очень плохо, что некоторые СМИ из моего заявления, в котором основным было то, что бывшие заключенные, прошедшие войну в рядах ЧВК "Вагнер", в 10–20 раз меньше совершают преступления, чем это было ранее, и становятся настоящими патриотами своей страны, выдернули количество освободившихся»,— полагает господин Пригожин, его слова приводит пресс-служба в Telegram.

Издание «Фонтанка» привела заявление господина Пригожина следующим образом: «По словам бизнесмена, все эти люди были помилованы и сейчас уже вернулись домой. Он утверждает, что повторные преступления среди этого контингента редкость, в отличие от стандартных показателей после освобождения заключенных». Сам же материал был озаглавлен «Пригожин: на свободе больше пяти тысяч бывших заключенных, прошедших через зону боевых действий».

По мнению бизнесмена, журналисты «Фонтанки» «передернули» его заявление и «постарались плюнуть им (бывшим заключенным, заключившим контракт с ЧВК.— "Ъ") в лицо, собрав в маленький отрезок огромное количество оскорбительных слов».

«Мои юристы внимательно проверят этот текст и все последующие, которые будет выпускать "Фонтанка". И если будет хоть какой-то повод засадить лет на десять кучку негодяев, которые генерят эти тексты, то мы обязательно это сделаем»,— сказал господин Пригожин. Он также пообещал проверить прошлые публикации «Фонтанки» о ЧВК «Вагнер».

В 2017 году корреспондент «Фонтанки» Денис Коротков выпустил несколько расследований про ЧВК «Вагнер». В материале были документальные подтверждения боевых потерь ЧВК в Сирии с именами погибших. Денис Коротков рассказывал в интервью, что после серии материалов про ЧВК ему угрожали физической расправой.

Осенью 2017 года «Новая газета» писала, что Евгений Пригожин хотел выкупить «Фонтанку» и «Деловой Петербург» у Fort Group. В 2019 году «Фонтанку» выкупил Виктор Шкулев, президент компании Hearst Shkulev Publishing, которая издает мужской журнал Maxim и женские издания Elle, Marie Claire и Psychologies.

Анастасия Ларина