Казахстан с апреля введет механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС

Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС. Об этом сообщил директор департамента администрирования комитета государственных доходов Минфина Кадыр Исмагулов.
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По его словам, эта мера вводится для снижения теневого оборота и исключения потерь по налогам. С декабря 2020 года этот проект реализовывали в пилотном режиме на добровольной основе. Система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу, уточнил он.
«Оформление СНТ предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (в помощью электронной цифровой подписи), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т. д.»,— сказал «РИА Новости» господин Исмагулов.
СМИ писали, что Казахстан с помощью этого нововведения хочет продемонстрировать, что страна соблюдает введенные странами Запада ограничения против России. Источник Financial Times в правительстве Казахстана говорил, что новая система позволит отслеживать всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени.
Казахстан входит вместе с Россией в Евразийский экономический союз, внутри которого товары перемещаются без таможенного контроля. Источники Reuters сообщали, что в последние недели российские компании более активно просят казахстанских партнеров помочь с обходом западных санкций и импортом нужных товаров.