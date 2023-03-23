Казахстан введет систему мониторинга для предотвращения обхода санкций против России

С 1 апреля Казахстан запустит онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу республики. С помощью этого нововведения Казахстан хочет продемонстрировать, что страна соблюдает введенные странами Запада ограничения против России, сообщает Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода. Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами»,— сказал источник издания.

Казахстан входит вместе с Россией в Евразийский экономический союз, внутри которого товары перемещаются без таможенного контроля. Источник Financial Times в правительстве Казахстана заявил, что новая система позволит отслеживать всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени.

В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не собирается нарушать санкции Запада в отношении России при взаимодействии с ней. В декабре того же года МИД Казахстана признал негативное влияние санкций в отношении России на экономику страны.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Его экспорт в 2022 году вырос на четверть, до $8,8 млрд, сообщает Reuters. Рост торговли настолько значительный, что казахстанская таможня перегружена, сообщили источники. По информации агентства, в последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнеров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров.

Эрдни Кагалтынов