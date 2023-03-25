Reuters: Китай не проявил интереса к предложению США о разговоре Байдена и Си

Китайские власти не заинтересованы в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, сообщили источники Reuters. Американский лидер пять недель назад заявил о желании связаться с господином Си в связи с уничтожением китайского аэростата в небе над США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Американские чиновники задумываются о перезагрузке двусторонних отношений и звонок со стороны господина Байдена был бы «очевидным первым шагом», пишет Reuters. Но, «несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили особого интереса» к диалогу, сообщил собеседник агентства. Разговор мог бы стать первым контактом лидеров после ноябрьской встречи G20 на Бали.

Как отмечает Reuters, недавняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и высокопоставленного китайского дипломата Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности не уменьшила напряженности. Собеседник агентства назвал этот разговор «самым враждебным» взаимодействием США и Китая с момента сложных переговоров на Аляске в 2021 году. «Китай отказался координировать встречу, что вынудило главного дипломата Госдепартамента по Восточной Азии Дэниела Критенбринка лично разыскивать Ван И в конференц-центре, чтобы спросить, состоится ли (встреча.— "Ъ")»,— сказал источник агентства.

Reuters обращает внимание, что на этом фоне Си Цзиньпин совершил поездку в Москву, где КНР и РФ договорились о расширении сотрудничества. Джо Байден считает, что странам Запада успешнее удается расширять сотрудничество, чем России и Китаю или другим странам. По его мнению, роль взаимодействия Москвы и Пекина «значительно преувеличена».

Об опасениях в США в связи с китайским планом по урегулированию конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Вот что Китай миротворящий делает».

Леонид Уварчев