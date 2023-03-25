Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: Китай не проявил интереса к предложению США о разговоре Байдена и Си

Китайские власти не заинтересованы в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, сообщили источники Reuters. Американский лидер пять недель назад заявил о желании связаться с господином Си в связи с уничтожением китайского аэростата в небе над США.

Председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Американские чиновники задумываются о перезагрузке двусторонних отношений и звонок со стороны господина Байдена был бы «очевидным первым шагом», пишет Reuters. Но, «несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили особого интереса» к диалогу, сообщил собеседник агентства. Разговор мог бы стать первым контактом лидеров после ноябрьской встречи G20 на Бали.

Как отмечает Reuters, недавняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и высокопоставленного китайского дипломата Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности не уменьшила напряженности. Собеседник агентства назвал этот разговор «самым враждебным» взаимодействием США и Китая с момента сложных переговоров на Аляске в 2021 году. «Китай отказался координировать встречу, что вынудило главного дипломата Госдепартамента по Восточной Азии Дэниела Критенбринка лично разыскивать Ван И в конференц-центре, чтобы спросить, состоится ли (встреча.— "Ъ")»,— сказал источник агентства.

Reuters обращает внимание, что на этом фоне Си Цзиньпин совершил поездку в Москву, где КНР и РФ договорились о расширении сотрудничества. Джо Байден считает, что странам Запада успешнее удается расширять сотрудничество, чем России и Китаю или другим странам. По его мнению, роль взаимодействия Москвы и Пекина «значительно преувеличена».

Об опасениях в США в связи с китайским планом по урегулированию конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Вот что Китай миротворящий делает».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...