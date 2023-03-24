Flightradar зафиксировал у берегов Крыма британский самолет-разведчик

Сегодня, 24 марта, британский исследовательский радиоэлектронный самолет RC-135W Rivet Joint выполнял разведывательную миссию над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает издание Defense Romania со ссылкой на данные специальной службы мониторинга полетов Flightradar. Его сопровождали два истребителя Typhoon FGR.4 и самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Boeing RC-135W

Фото: Королевские ВВС Boeing RC-135W

Фото: Королевские ВВС

Boeing RC-135W с регистрационным номером ZZ665 и радиопозывным RRR7264 взлетел с базы ВВС Уоддингтон в Великобритании. Перед тем, как покинуть район Черного моря, британский самолет перемещался в воздушном пространстве Румынии, вдоль границ с Украиной и Молдавией.

В районе Добруджи самолет-разведчик совершил стыковку с двумя истребителями Eurofighter Typhoon FGR.4, взлетевшими с авиабазы Акротири. Самолеты с регистрационными номерами ZK338 и ZK327 использовали радиопозывные DREAD011 и DREAD012. После дозаправки в воздухе в районе румынского побережья британские самолеты были замечены примерно в 100 км южнее Крымского полуострова.

О последствиях инцидента читайте в публикации «Ъ» «Черное море их связало».

Мария Федотова