Замещающие ставки

Российские эмитенты с середины марта возобновили размещения юаневых облигаций. Несмотря на сохраняющийся интерес к этим ценным бумагам, доходность новых выпусков составила 3,5–4,95% годовых, что на 0,5–1 процентный пункт превысило доходность аналогичных размещений осенью прошлого года. Подъем ставок происходит на фоне более высоких доходностей замещающих облигаций, номинированных преимущественно в долларах. Хотя дальнейший рост юаневых ставок может продолжиться, управляющие считают, что ловить точки входа неэффективно, а для минимизации процентных рисков следует покупать короткие бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Весеннее оживление

После двухмесячного затишья корпоративные заемщики активизировали размещения облигаций, номинированных в юанях. 15 марта «Роснефть» разместила десятилетние биржевые бумаги с офертой через год. Благодаря высокому спросу объем размещения был увеличен с 13,5 млрд CNY до 15 млрд CNY. Однако финальный ориентир купона был установлен по нижней границе первоначального диапазона — 3,5% годовых. Спустя неделю «Совкомфлот» разместил трехлетние облигации с купоном 4,95% годовых (при первоначальной ставке 5,25% годовых). Объем размещения также был увеличен — с 2 млрд CNY до 2,6 млрд CNY.

При этом установленные купонные ставки оказались выше показателей осени прошлого года. 7 сентября «Роснефть» разместила десятилетние бумаги с двухлетней офертой с купоном 3,05% годовых. В целом по облигациям эмитентов первого эшелона по двух-трехлетним облигациям ставки по купонам составляли 3,05–3,25% годовых, по четырех-пятилетним облигациям — 3,7–3,95% годовых. Эти уровни предполагали премию 1–1,5 п. п. к доходности гособлигаций Китая той же срочности, хотя аналитики оценивали справедливую премию заметно выше — 2,5–3,5 п. п.

Ставки на вырост

В конце прошлого года «был рынок продавца, и российские эмитенты размещались по доходности ниже всех справедливых уровней», отмечает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. В настоящее время сформировался рынок покупателя, «поэтому ориентиром для новых размещений являются уровни доходностей вторичного рынка в замещающих евробондах и суверенных еврооблигациях РФ», отмечает эксперт.

По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в среднем по рынку с начала года рост доходности составил 34 б. п. «Доходность пятилетних облигаций "Металлоинвеста" выросла на 62 б. п., до 4,52% годовых. Доходности облигаций "Металлоинвеста", "Роснефти", "Русала" с дюрацией 1,3–1,5 года выросли на 62–68 б. п.»,— отмечает эксперт.

Росту доходности юаневых бумаг способствует активное размещение замещающих облигаций, которые также рассматриваются как потенциальная защита от девальвации рубля.

«На рынке для инвесторов сейчас есть более интересный инструмент, чем облигации в юанях,— замещающие бонды российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Доходности некоторых выпусков со сроком погашения до 2026 года превышают 8% годовых в валюте недружественных стран»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.

В результате рост доходности по юаневым бондам может продолжиться, считают участники рынка. Однако полного выравнивания может не произойти, так как в отличие от доллара и евро юань относится к дружественным валютам. К тому же, как отмечает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев, разница в ключевых ставках Народного банка Китая и ФРС расширилась в марте до 1,1–1,35 п. п., да и объем предложения замещающих облигаций на рынке значительное выше. Последнее, как считает господин Третьяков, может привести к снижению ставок на эти ценные бумаги.

Конкурентное замещение

Для минимизации процентных рисков управляющие советуют покупать короткие бумаги. «Идею выбора точки входа для покупки следует рассматривать как спекулятивный подход»,— считает Максим Васильев. Так как снижение стоимости долговых бумаг в будущем «не так однозначно, поскольку купонные выплаты по облигациям способны в полной мере восполнить или даже превысить потенциальные потери в ситуации роста доходностей по рынку в целом», отмечает он. По мнению господина Васильева, более значимым будет валютный риск, так как он жестко контролируется Народным банком Китая. «Девальвация юаня уже использовалась в торговых войнах между Китаем и США во время президентства Дональда Трампа.

Поэтому помимо очевидных рисков, связанных с ростом экономики, проведением монетарной политики центробанка Китая и ростом геополитической напряженности, всегда нужно быть готовым, что руководство страны может умеренно ослабить валюту в национальных интересах»,— отмечает господин Васильев.

Также стоит учитывать, что не все выпуски юаневых облигаций имеют высокую ликвидность. По оценке Александра Ермака, с начала года общий объем сделок с такими бумагами составил около 725 млн юаней (эквивалент 7,7 млрд руб.), или 1,1% от общего объема облигаций в обращении. Максимальные объемы сделок были зафиксированы с облигациями «Полюса» (почти на 200 млн CNY) и «Роснефти» (150 млн CNY). Менее популярны были облигации «Сегежи» (76 млн CNY) и первого выпуска «Русала» (67 млн CNY). «Минимальные объемы — около 1 млн CNY — прошли по облигациям МФК "Быстрые деньги" и ЕАБР»,— отмечает господин Ермак. При этом пока не было зафиксировано сделок с облигациями «Норильского никеля» и облигациями «Русала» с плавающим купоном.

Виталий Гайдаев