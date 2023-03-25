Два счетчика по «Дружбе»

Украина второй раз с начала года, на этот раз сразу вдвое, хочет повысить стоимость транзита российской нефти, которая идет по ее территории по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии. Даже несмотря на рост затрат, сырье из РФ остается более выгодным для потребителей Восточной Европы, чем альтернативные закупки внутри Евросоюза, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на готовность Украины взвинчивать цены на транзит российской нефти, поставки по «Дружбе» пока оптимальны для Венгрии, Словакии и Чехии с точки зрения цены

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Несмотря на готовность Украины взвинчивать цены на транзит российской нефти, поставки по «Дружбе» пока оптимальны для Венгрии, Словакии и Чехии с точки зрения цены

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины, сообщило агентство Argus со ссылкой на участников рынка. Эти данные подтверждают источники “Ъ”, отмечая, что речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.

На данный момент окончательного решения по этому вопросу нет, продолжаются переговоры. В «Транснефти», которая традиционно производит оплату за прокачку нефти, поступающей на экспорт из РФ по «Дружбе», “Ъ” сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но о каких параметрах повышения идет речь и с какого момента тариф планируется поднять, там не знают. Этот вопрос, поясняют источники “Ъ”, украинская сторона должна согласовать прежде всего с получателями — Венгрией и Словакией.

По данным Argus, график поставок по южной ветке «Дружбы» во втором квартале предусматривает увеличение отгрузок нефти почти на 30%, до 321 тыс. баррелей в сутки (около 4 млн тонн за три месяца). Глава «Транснефти» Николай Токарев подтверждал, что по итогам года поставки по этому направлению ожидаются на прошлогоднем уровне в 12 млн тонн.

Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года. Ранее тариф вырос на 18,3%, до €13,6 за тонну. В прошлом году Украина также добилась повышения стоимости прокачки с 1 апреля. Тогда индексация составила почти 28% (до €11,50 за тонну). Источники “Ъ” связывают попытку Киева повысить ставку с политической обстановкой вокруг Венгрии, которая не намерена отказываться от покупки российской нефти. Ранее тариф для страны повышался и по другому сырьевому маршруту — нефтепроводу Adria мощностью 11,5 млн тонн нефти, который соединяет порт Омишаль в Хорватии с венгерскими нефтеперерабатывающими мощностями.

При этом, по словам источников “Ъ”, обсуждался вариант перевода расчетов за транзит напрямую на страны-получатели, чтобы исключить из финансовой схемы «Транснефть». Этот вопрос возник после того, как из-за сложностей с расчетами с Россией на фоне введения санкций прокачка по южному коридору «Дружбы» в августе прошлого года останавливалась почти на неделю. Тогда Венгрии, Словакии и Чехии пришлось самим договариваться с Украиной о переводе средств за транзит. Но, отмечают собеседники “Ъ”, прямой вариант оплаты до сих пор не утвержден и, может быть, так и не будет никогда согласован.

Помимо увеличения отгрузки по южной ветке «Дружбы» с 1 апреля, по данным источников “Ъ”, могут быть увеличены поставки российской нефти и по северному направлению этого трубопровода за счет возобновления прокачки в направлении Польши. У национального концерна PKN Orlen действует контракт с «Татнефтью» на 200 тыс. тонн в месяц, но в конце февраля «Транснефть» остановила прокачку российской нефти на польские НПЗ, так как эти отгрузки были исключены из утвержденного Минэнерго экспортного графика. Помимо этого, транспортная компания не получила маршрутных поручений от «Татнефти». Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, утверждают, что на апрель PKN Orlen подал заявку на предусмотренные контрактом объемы и они могут быть включены в планы по прокачке на второй квартал. Представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил “Ъ”, что пока компания не получала ни утвержденного министерством графика, ни маршрутных поручений от грузоотправителя. В Минэнерго ситуацию не комментируют.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков не считает возможное повышение тарифа на транзит, предложенное Украиной, критичным для потребителей. По его мнению, в большей степени намерение Киева вызвано не политическими причинами, а потребностью в дополнительных средствах. Он напоминает, что повышение тарифа полностью ляжет на покупателей, так как стоимость прокачки закладывается в цену нефти. То есть несмотря на то что формально транзит оплачивает «Транснефть», но эти деньги компании компенсирует грузоотправитель, который, в свою очередь, получает их от потребителей. Господин Юшков считает, что даже после подорожания трубопроводный маршрут из России останется выгодным для Венгрии, Словакии и Чехии, так как альтернативные варианты поставок требуют существенных вложений в развитие инфраструктуры.

Ольга Мордюшенко