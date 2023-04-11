Долго и счастливо

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эластичные 18-миллиметровые ремешки на биологической основе — экологичная альтернатива традиционной коже. Черный, светло-коричневый и темно-коричневый варианты выполнены из искусственной кожи, а темно-синий — из Cordoba, тканого переработанного нейлона, с водонепроницаемым покрытием Фото: Land Rover Фото: Land Rover Фото: Land Rover Фото: Land Rover Фото: Land Rover Фото: Land Rover Следующая фотография 1 / 6 Эластичные 18-миллиметровые ремешки на биологической основе — экологичная альтернатива традиционной коже. Черный, светло-коричневый и темно-коричневый варианты выполнены из искусственной кожи, а темно-синий — из Cordoba, тканого переработанного нейлона, с водонепроницаемым покрытием Фото: Land Rover Фото: Land Rover Фото: Land Rover Фото: Land Rover Фото: Land Rover Фото: Land Rover

Компания Land Rover не только производит мощные и надежные машины, но и является лидером автомобильной отрасли в вопросах устойчивого развития. Вдохновленные легендарным Defender, часы LR001, разработанные командой Land Rover и исполненные Bamford London ультраограниченным тиражом — всего в 100 экземпляров, тоже олицетворяют экологичность благодаря своей исключительной долговечности. За это отвечают титановый корпус диаметром 40 мм и автоматический механизм премиум-класса Sellita SW200-1b с изысканной рутениево-антрацитовой отделкой. Тонированный серый циферблат, в разрезе которого скрыта люминесценция, излучающая едва уловимый зеленый оттенок, украшен надписью LR001 фирменного цвета морской волны Bamford на отметке «шесть часов».

Наташа Афанасьева