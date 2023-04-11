Компания Land Rover не только производит мощные и надежные машины, но и является лидером автомобильной отрасли в вопросах устойчивого развития. Вдохновленные легендарным Defender, часы LR001, разработанные командой Land Rover и исполненные Bamford London ультраограниченным тиражом — всего в 100 экземпляров, тоже олицетворяют экологичность благодаря своей исключительной долговечности. За это отвечают титановый корпус диаметром 40 мм и автоматический механизм премиум-класса Sellita SW200-1b с изысканной рутениево-антрацитовой отделкой. Тонированный серый циферблат, в разрезе которого скрыта люминесценция, излучающая едва уловимый зеленый оттенок, украшен надписью LR001 фирменного цвета морской волны Bamford на отметке «шесть часов».
Долго и счастливо
Часы Land Rover х Bamford
1 / 6