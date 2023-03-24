Hindenburg Research посвятил новое расследование компании Джека Дорси

В четверг, 23 марта, акции компании Block — платежного сервиса основателя Twitter Джека Дорси — упали на 15% после того, как ставшая лишь недавно известной компания Hindenburg Research посвятила ей свое очередное расследование. В нем в числе прочего говорится, что из-за недостаточного контроля сервиса Block использовалась преступниками, а также что компания существенно завысила число пользователей своего платежного приложения Cash App. Block оценивается в $30 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francois Mori / AP Фото: Francois Mori / AP

Hindenburg Research — американская исследовательская компания, созданная в 2017 году. Она выпускает расследования деятельности тех или иных публичных компаний: аналитики Hindenburg ищут признаки финансовых махинаций и других нарушений. Цель самой Hindenburg — заработать на падении акций таких компаний после выпуска ее расследования. Известность она приобрела в январе, когда после ее расследования обрушилась цена акций Adani Group индийского миллиардера Гаутама Адани.

В Hindenburg сообщают, что в основе расследования деятельности Block — изучение финансовой и другой документации компании, беседы с десятками ее бывших сотрудников и др. В расследовании Hindenburg внутренние системы Block описываются как «Дикий Запад с точки зрения соблюдения нормативно-правовых процедур», из-за чего, по данным аналитиков компании, ее сервисы активно использовались преступниками, которые не могли обслуживаться в банках. Hindenburg опросила бывших сотрудников Block, по словам которых «на платформе процветало мошенничество», а беспокойство по этому поводу сотрудников и пользователей игнорировалось.

Также, по данным бывших сотрудников, от 40% до 75% аккаунтов, которые они просматривали в системах приложения Cash App, были фейковыми или дополнительными к другим аккаунтам уже существующих пользователей (то есть фактически не увеличивали число пользователей сервиса). Авторы расследования сообщают, что они сами для проверки завели в Cash App аккаунты под именами Дональда Трампа и Илона Маска и получили для них карты Cash Card. При этом, как отмечают в Hindenburg, число пользователей — один из ключевых показателей успешности Block, то есть, завышая это число, компания «вводит в заблуждение инвесторов».

В Block расследование назвали неверным и вводящим в заблуждение и заявили, что будут обращаться с жалобой на Hindenburg в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и могут подать иск в суд к Hindenburg.

Яна Рождественская