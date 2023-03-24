Путин провел совещание Совбеза по теме электронной промышленности

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности по теме развития электронной и радиоэлектронной промышленности до 2030 года, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительство активно этим (развитием электронной промышленности — "Ъ") занимается на протяжении нескольких лет, а в последние два года внимание к этой теме особенно высоко, и работа идет интенсивно. Очень бы хотелось, конечно, услышать сегодня,— а докладчик у нас вице-премьер Мантуров Денис Валентинович,— в каком состоянии у нас сейчас находится эта работа и каковы перспективы, как я уже сказал, до 2030 года»,— сказал президент РФ.

Помимо главы РФ и господина Мантурова в совещании участвуют премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно и др.

В начале марта «Ъ» узнал о планах Минпромторга запустить механизм балльной оценки уровня «отечественности» российского телекоммуникационного оборудования. Финальный вариант соответствующего постановления министерство согласовывает с участниками рынка.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Телеком пойдет на балл».

Григорий Лейба