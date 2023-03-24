Как повезло дамам с Hublot: прозрачные часы c бриллиантами

На состоявшейся в начале года Часовой неделе LVMH марка Hublot среди прочих показала не получившую широкого освещения в мировой прессе модель Big Bang One Click Sapphire Diamonds 39MM. Как говорится в описании на фирменном сайте, она иллюстрирует «искусство сочетаний Hublot в концентрированной форме для тех, кто придерживается такого же независимого мировоззрения». Переведем на русский: женские часы в прозрачном сапфировом корпусе диаметром 39 мм инкрустированы 42 бриллиантами классической круглой огранки по безелю. Разумеется, натуральные камни закреплены не в оправу из искусственного сапфира — такой фокус пока недоступен даже кудесникам Hublot. Безель, то есть ободок циферблата с шестью оставленными видимыми винтами, выполнен из стали, но для наблюдателя за монохромными серебристо-черными часами это становится очевидно только при близком контакте с ними.

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Вынесенное в название обозначение One Click относится к фирменной системе замены черного каучукового ремешка, две части которого моментально снимаются путем нажатия на клавиши у отметок «12 часов» и «6 часов». Модель оснащена автоматическим трехстрелочным механизмом с 50-часовым запасом хода, выпуск ограничен 200 экземплярами, а рекомендованная розничная цена установлена на уровне €66 тыс. Что, между прочим, делает ее самой демократичной среди всех моделей Hublot в сапфировых корпусах, ценимых за эффектный транспарентный дизайн и абсолютную нечувствительность к царапинам. Бриллианты прилагаются бонусом.