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Коммерсантъ FM
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Премьеры Hublot: назад к истокам и вперед к инновациям

На состоявшейся в Сингапуре корпоративной Неделе часов LVMH свои новинки представила марка Hublot, заслужившая уважение коллег по часовому цеху своими пытливыми поисками новых материалов и выдающейся фантазией в их использовании. Разумеется, были такие и среди представленных в Сингапуре, но начать хочется с нечто противоположного — фактически винтажа, если считать по меркам относительно молодой, основанной в 1980 году марки.

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Часы Hublot Classic Fusion Original

Часы Hublot Classic Fusion Original

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Original

Часы Hublot Classic Fusion Original

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Original

Часы Hublot Classic Fusion Original

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Original

Часы Hublot Classic Fusion Original

Фото: Hublot

Часы Hublot Fusion 1980 года и Classic Fusion Original

Часы Hublot Fusion 1980 года и Classic Fusion Original

Фото: Hublot

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Часы Hublot Classic Fusion Original

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Original

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Original

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Original

Фото: Hublot

Часы Hublot Fusion 1980 года и Classic Fusion Original

Фото: Hublot

Это реплика первой модели Hublot, выпущенной на рынок основателем компании Карлом Крокко. С необычного сочетания корпуса из желтого золота и черного каучукового ремешка, испускавшего легкий аромат ванили, начался стиль fusion, не только ставший фирменным для марки-пионера, но и прочно взятый на вооружение многими конкурентами. По прошествии более четырех десятилетий становится очевидным, что наряду со смелым сочетанием «высокого» (золото) и «низкого» (резина) материалов, в чем и заключается смысл fusion, большую роль в успехе часов сыграл минимализм: черный лакированный циферблат, лишенный каких-то бы то ни было меток, кроме логотипа производителя, чудо как хорош. Его не портит даже нарушающее симметрию (и за то нелюбимое часовыми пуристами) окно даты в положении «3 часа», тем более, что ставшее в последнее время нормой для часов высшего класса использование для диска указателя даты фона того же цвета, что и у основного циферблата, делает его практически незаметным.

Classic Fusion Original выпущены в трех размерах (33, 38 и 42 мм) и в трех материалах корпуса (титан, желтое золото, черная керамика) серией из 500 экземпляров. В самых маленьких версиях диаметром 33 мм используется кварцевый механизм, в двух других — автоматический, с запасом хода 42 часа. Диапазон цен — от 6,2 тыс. швейцарских франков за кварцевую модель в титановом корпусе 33 мм до 22,9 тыс. франков за «автомат» в корпусе диаметром 42 мм из желтого золота.

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Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

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Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico SORAI

Фото: Hublot

Коллекция Big Bang, впервые представленная в 2005 году — витрина технологических достижений Hublot. Именно в ней обычно материализуются результаты опытно-конструкторских разработок инженеров и технологов марки, в частности, корпуса из инновационных материалов, а также необычные дизайнерские решения. Сильной стороной Hublot всегда были партнерства с людьми и организациями, отражающими все аспекты человеческой деятельности — от исторических традиций до современного дизайна, от спорта до благотворительности.

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Вертолет SANParks Air Services в Национальном парке Крюгера (ЮАР), отслеживающий диких носорогов

Вертолет SANParks Air Services в Национальном парке Крюгера (ЮАР), отслеживающий диких носорогов

Фото: Hublot

Дикие носороги в Национальном парке Крюгера

Дикие носороги в Национальном парке Крюгера

Фото: Hublot

Два диких белых носорога с детенышем в Национальном парке Крюгера

Два диких белых носорога с детенышем в Национальном парке Крюгера

Фото: Hublot

Посол Hublot и бывший игрок в крикет Кевин Питерсен (справа) со специалистом-гидом по дикой природе в Национальном парке Крюгера

Посол Hublot и бывший игрок в крикет Кевин Питерсен (справа) со специалистом-гидом по дикой природе в Национальном парке Крюгера

Фото: Hublot

Кевин Питерсен со специалистом-гидом по дикой природе в Национальном парке Крюгера

Кевин Питерсен со специалистом-гидом по дикой природе в Национальном парке Крюгера

Фото: Hublot

Спасенный осиротевший белый носорог в Rhino Bomas (ЮАР) с Кевином Питерсеном

Спасенный осиротевший белый носорог в Rhino Bomas (ЮАР) с Кевином Питерсеном

Фото: Hublot

Спасенный осиротевший белый носорог в Rhino Bomas

Спасенный осиротевший белый носорог в Rhino Bomas

Фото: Hublot

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Вертолет SANParks Air Services в Национальном парке Крюгера (ЮАР), отслеживающий диких носорогов

Фото: Hublot

Дикие носороги в Национальном парке Крюгера

Фото: Hublot

Два диких белых носорога с детенышем в Национальном парке Крюгера

Фото: Hublot

Посол Hublot и бывший игрок в крикет Кевин Питерсен (справа) со специалистом-гидом по дикой природе в Национальном парке Крюгера

Фото: Hublot

Кевин Питерсен со специалистом-гидом по дикой природе в Национальном парке Крюгера

Фото: Hublot

Спасенный осиротевший белый носорог в Rhino Bomas (ЮАР) с Кевином Питерсеном

Фото: Hublot

Спасенный осиротевший белый носорог в Rhino Bomas

Фото: Hublot

В рамках сотрудничества с ассоциацией SORAI (Save Our Rhinos Africa India), поддерживающей проекты по защите находящихся под угрозой уничтожения животных (в частности, носорогов), выпущена уже третья с 2019 года ограниченная серия часов Big Bang Unico SORAI из 100 экземпляров. Корпус диаметром 44 мм сделан из серой керамики, разработанной специально для этой лимитированной серии, а часовые метки на скелетированном циферблате окрашены в желтый, оранжевый, пурпурный и розовый — цвета зари, олицетворяющие надежду на спасение животных, которую несет рассвет. Шкалу малой секундной стрелки в положении «9 часов» украшает накладная фигурка носорога.

Часы «оживляет» автоматический мануфактурный механизм с возвратным хронографом и 72-часовым запасом хода. Благодаря запатентованной системе быстрой смены ремешков One Click их можно носить на сером текстиле или на пестром ремешке с камуфляжным оформлением черного, пурпурного и оранжевого цветов, напоминающих о восходе и закате Солнца (оба ремешка входят в комплект поставки).

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Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow (слева) и Big Bang Integrated Time Only King Gold Rainbow

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow (слева) и Big Bang Integrated Time Only King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Integrated Time Only King Gold Rainbow

Часы Hublot Big Bang Integrated Time Only King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Следующая фотография
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Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow (слева) и Big Bang Integrated Time Only King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Big Bang Integrated Time Only King Gold Rainbow

Фото: Hublot

Еще пара сингапурских премьер является носителями двух очень популярных ныне трендов: это часы с интегрированным с корпусом браслетом из того же материала и украшенные разноцветными сапфирами и другими драгоценными камнями, подобранными по градиенту. По отдельности модели с этими опциями в коллекции Big Bang присутствовали и раньше, но теперь они сошлись вместе. Big Bang Unico Integrated King Gold Rainbow — это хронограф с автоматическим мануфактурным механизмом Unico в корпусе диаметром 42 мм из розового золота King Gold, а Big Bang Integrated Time Only King Gold Rainbow — трехстрелочник с автоматическим механизмом в корпусе диаметром 40 мм из King Gold.

Этот фирменный золотой сплав содержит платину и легко поддается таким методам отделки как полировка и сатинирование. Чередование сатинированных поверхностей и полированных фасок становится фоном для каждого закрепленного на корпусе и браслете драгоценного камня, общее количество которых для первой модели равняется 942, а для второй — 924 соответственно. Цены — на уровне украшений high jewelry, то есть 150-160 тыс. франков.

Про еще одну высокотехнологичную модель Hublot, представленную на Неделе часов LVMH в Сингапуре, «Коммерсантъ Стиль» расскажет в ближайшее время. Следите за новостями!

Юрий Хнычкин

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