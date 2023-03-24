В Анапе детский лагерь экс-депутата ЗСК может обанкротиться из-за долга перед прачечной

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Санаторно-курортное объединение "Смена"», принадлежащего экс-депутату ЗСК Николаю Иванюшкину. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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Иск о признании ООО «СКО "Смена"» несостоятельным подал индивидуальный предприниматель Владимир Косицын. Он указал на долг в 668 тыс. руб.: 326 тыс. руб.— задолженность за услуги химчистки и стирки, еще 326 тыс. руб. — проценты за пользование чужими деньгами, 16 тыс. руб.— судебные расходы.

Рассмотрение отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 11 июля 2023 года.

Согласно сведениям из открытых источников, детский лагерь ООО «СКО "Смена"» расположен в поселке Сукко на улице Приморская, 20. На этой же улице, под номером 7, расположен одноименный Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Смена». Господин Иванюшкин более 30 лет являлся руководителем ВДЦ. Но в 2018 году его обвинили в растрате госземель.

В 2019 году полномочия учредителя ВДЦ «Смена» были переданы правительству РФ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СКО “Смена”» зарегистрировано в селе Сукко в 2011 году. Компания занимается деятельностью санаторно-курортных организаций. Генеральным директором является Григорий Зельдин. Бенефициар – Николай Иванюшкин. Чистый убыток за 2021 год составляет - 85,3 млн руб. Согласно данным из картотеки арбитражных дел, компания является ответчиком по ряду дел об исполнение обязательств по договорам займа.

Олег Исаев

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