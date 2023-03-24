Генпрокуратура выступила за контроль МВД над психически нездоровыми гражданами

Генеральная прокуратура предлагает наделить полицию полномочиями по контролю над психически нездоровыми гражданами, сообщила замначальника главного управления ведомства по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГД РФ Фото: ГД РФ

«Мы также выступили за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых гражданах... Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей. Мы говорим только о присмотре за ними со стороны специально уполномоченных органов: получении информации о том, как они себя ведут, что у них в головах затевается. Чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям»,— указала госпожа Ребрина на круглом столе комитета ГД по безопасности.

С соответствующими инициативами ведомство выступает с конца прошлого года, добавила представитель Генпрокуратуры. Она сообщила, что письма в правительственную комиссию прокуроры направляли среди прочего после проверок по сообщениям о сексуальном насилии над детьми.

По нормам действующего законодательства пациенты психоневрологических диспансеров после выписки не подлежат никакому контролю или надзору со стороны силовых ведомств. Данные о больных остаются в ведении врачей-психиатров по месту жительства. Они же контролируют состояние пациентов. Но даже в случае, если те пропускают назначенные приемы, привлечь к их розыску полицию медики не могут без дополнительных оснований (например, факта совершения преступления).

В октябре с предложением о дополнении закона о психиатрической помощи пунктом об обязанности медучреждений направлять информацию в органы МВД к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратились депутаты петербургского законодательного собрания. Инициатива депутатов связана с сентябрьской трагедией в Ижевске, где в результате нападения на школу погибли 17 человек.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-СПб» «Психдиспансерам предлагают отчитываться чаще».

Григорий Лейба