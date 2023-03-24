Лидер турецкой оппозиционной партии «Родина» признал Крым российским

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, претендующий на пост президента страны, заявил «РИА Новости», что признает вхождение в состав России Крыма и новых регионов.

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Фото: Huseyin Aldemir / Reuters Догу Перинчек

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

«Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики»,— сказал агентству господин Перинчек.

Партия «Родина» была образована в 2015 году из «Рабочей партии», основанной в 1992 году. Догу Перинчек в 2015-м назвал партию объединением турецких националистов, социалистов, революционеров и кемалистов. Согласно партийной программе, «Родина» выступает за выход Турции из НАТО и укрепление сотрудничества с Россией и Китаем.

На парламентских выборах в июне 2015 года партия набрала 0,35% голосов и не получила мест в законодательном органе, не пройдя десятипроцентный порог. В досрочных парламентских выборах в ноябре 2015-го за «Родину» проголосовали 0,25% избирателей. На президентских выборах в 2018 году господин Перинчек набрал 0,20% голосов.

В ноябре 2022 года Догу Перинчек подал заявление в высший совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции. Чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, политику нужно собрать 100 тыс. подписей.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Дату голосования было решено не переносить, хотя в начале февраля Турция пережила сокрушительные землетрясения, унесшие жизни более 50 тыс. человек, в связи с чем голосование в ряде районов на юго-востоке будет проходить в экстремальных условиях. Одновременно с президентскими в Турции пройдут парламентские выборы.

В настоящее время о желании побороться за президентский пост заявили 13 политиков. 21 марта кандидатом на пост президента Турции был официально зарегистрирован Реджеп Тайип Эрдоган. Действующий глава государства выдвинут партией «Республиканский альянс». 22 марта кандидатом на пост президента страны официально стал лидер Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Его поддерживают шесть оппозиционных турецких партий.

Подробнее о предвыборной кампании в Турции — в публикации «Ъ» «Догнать и перегнать Эрдогана».

Эрдни Кагалтынов