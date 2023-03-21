Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции

Действующий президент Турции, единый кандидат от «Республиканского альянса» Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом на выборах в президенты, сообщает Haberturk. Заявку в Высший избирательный совет подали руководитель отдела по вопросам выборов правящей партии Али Ихсан Явуз и руководитель партии националистического движения Фети Йылдыз. Выборы президента Турции пройдут 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Издание отмечает, что заявки от потенциальных кандидатов в президенты Турции будут приниматься с 19 по 23 марта. Кандидатам, чьи партии не представлены в действующем парламенте, необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей с 22 по 27 марта. Ожидается, что заявка оппонента господина Эрдогана, единого кандидата от оппозиционного «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу будет подана завтра, 22 марта.

Правительственный вестник Resmi Gazete 31 марта обнародует официальный список кандидатов, после чего они смогут приступить к предвыборной агитации. Если первый тур не выявит победителя, 28 мая будет проведен второй тур.

Изначально предполагалось, что президентские выборы пройдут в Турции 18 июня. Однако Реджеп Тайип Эрдоган постановил провести голосование раньше. Голосование в ряде районов юго-востока будет проходить в экстремальных условиях поскольку, в начале февраля в Турции произошли землетрясения. По последним данным, число погибших превысило 49,5 тыс. человек.

Подробнее о выборах президента Турции — в материале «Ъ» «Догнать и перегнать Эрдогана».

Милена Костерева