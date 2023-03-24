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Коммерсантъ FM
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В Москве по делу о коррупции задержаны генерал и полковник ФТС

В Москве задержаны два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) России по подозрению в получении взятки. Одним из задержанных оказался заместитель начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) генерал Александр Беглов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, помимо господина Беглова также правоохранителями задержан начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

Отмечается, что высокопоставленные таможенники стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве, в рамках которого в домах и на рабочих местах Александра Беглова и Александра Алеева прошли обыски. Как сообщает РЕН ТВ, задержанные были взяты с поличным при получении 3,8 млн руб. от двух предпринимателей.

Источник ТАСС уточняет, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании генералу и полковнику ФТС меры пресечения.

Генерал Александр Беглов работал в структуре таможенных органов с июля 2001 года. За это время он занимал должности инспектора, замначальника и начальника таможенного поста, замглавы отдела организационно-инспекторской службы и замначальника службы федеральных таможенных доходов ЦТУ. Заместителем главы ЦТУ господин Беглов стал в октябре 2015 года.

Задержание Александра Беглова и Александра Алеева — не первый громкий коррупционный скандал в ФТС. 1 марта суд приговорил экс-начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за получение откатов. В январе Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца начальника Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрия Васильева.

Александр Кислов

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