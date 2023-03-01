С генерала таможни сняли погоны

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывших начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его троих сослуживцев. Они обвинялись в том, что способствовали освобождению от ответственности граждан, пытавшихся незаконно провезти через границу крупные суммы в иностранной валюте. Суд полностью согласился с гособвинением и назначил подсудимым те наказания, о которых в прениях просил прокурор. Господин Кизлык приговорен к десяти годам колонии, а также лишен госнаград и звания генерала, его бывший заместитель Алексей Серебро получил семь лет колонии, бывшие заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен и старший дознаватель — от пяти до шести лет. Все они также были лишены званий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кизлык не согласился с вынесенным ему приговором и будет его обжаловать

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Кизлык не согласился с вынесенным ему приговором и будет его обжаловать

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из вводной и резолютивной части решения судьи Дорогомиловского суда Галины Таланиной, генерал-лейтенант Александр Кизлык признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). За каждое из них суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима, а путем частичного сложения сроков подсудимый получил десять лет, ровно столько, сколько и просил представитель Генпрокуратуры. Кроме того, суд лишил господина Кизлыка права в течение трех лет после освобождения занимать должности в госорганах, специального звания «генерал-лейтенант таможенной службы», классного чина «государственный советник юстиции 2-го класса» и государственных наград — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». Срок наказания будет пересчитан по формуле «один день ареста — полтора дня колонии».

Алексея Серебро, занимавшего должность заместителя господина Кизлыка, суд приговорил к семи годам, также лишив его права занимать должности в госорганах сроком на три года и звания полковника таможенной службы. Замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин получил шесть лет, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин и старший дознаватель Домодедовской таможни Андрей Шурыгин — по пять лет каждый. Первые двое лишились званий полковников, последний — майора.

Все фигуранты этого резонансного уголовного дела были задержаны 23 декабря 2019 года в рамках возбужденного днем ранее Следственным комитетом России уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Генералу Кизлыку следствие инкриминировало два преступных эпизода: по версии СКР, начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС незаконно «способствовал освобождению от уголовной ответственности, а также существенно занизил размер административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершавшим контрабанду личных денежных средств». Первый эпизод был связан с кубанским предпринимателем-аграрием Юрием Степановым, который в апреле 2019 года через Внуковскую таможню попытался незаконно провезти более €316 тыс., на которые он планировал приобрести в Черногории недвижимость. По версии следствия, господин Кизлык тогда способствовал незаконному прекращению уголовного преследования предпринимателя. Это произошло после того, как господин Степанов внес в бюджет около 6 млн руб.— треть незадекларированных денежных средств. Впрочем, позже все деньги предпринимателю были возвращены полицейским следствием, по версии следствия, благодаря вмешательству высокопоставленных таможенников.

Второй эпизод был связан с супругой посла РФ в Кении Дмитрия Максимычева, которая через VIP-зону Домодедовского аэропорта пронесла незадекларированные $50 тыс. В вину генералу Кизлыку следствие поставило отказ в возбуждении дела в отношении женщины.

Версия генерала и его защиты о том, что отказные решения в возбуждении как уголовного, так и административного дел принимал не он, а сотрудники полиции и прокуратура, куда направлялись материалы, суд не убедила.

Отметим, что в ходе обысков у генерала Кизлыка были изъяты крупная сумма в валюте, драгоценности и коллекция дорогих часов. В результате Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства имущества Александра Кизлыка и его супруги на общую сумму 153,4 млн руб. В феврале 2021 года Мещанский суд Москвы этот иск удовлетворил, посчитав, что стоимость активов генерала таможни и его жены не соответствует их реальным доходам.

По словам адвоката Алексея Серебро Марата Файзуллина, приговор для подсудимых и защиты, рассчитывавших «больше на законность, а не милосердие», оказался слишком суровым, тем более что «оснований для возбуждения уголовного дела никаких не было». Господин Файзуллин добавил, что все адвокаты будут обжаловать приговор.

Юрий Сенаторов